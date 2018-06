Georgina Rodriguez: la fidanzata di Cristiano Ronaldo ai Mondiali di Calcio 2018 in Russia

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. La modella spagnola non si perde una partita dell’attaccante portoghese e per questo è volata in Russia, per presenziare ai Mondiali di calcio 2018. Per amore, dunque, Georgina ha “tradito” il suo paese: anziché tifare Spagna preferisce sfoggiare i colori rosso-verde. Prima del match tra il Portogallo e l’Iran, la Rodriguez si è lasciata andare ad una romantica dedica su Instagram. L’ennesima prova d’amore per il suo Cristiano che in terra russa ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio talento. Non solo: il calciatore ha dovuto fronteggiare pure qualche inconveniente, come la presenza di alcuni tifosi iraniani sotto il suo albergo che hanno disturbato il suo sonno.

Le parole d’amore di Georgina per Cristiano Ronaldo

“Andiamo Cristiano, ti amiamo! Supera questo girone!”, ha scritto Georgina Rodriguez su Instagram. La giovane, come ogni wags che si rispetti, è sempre pronta a sostenere il suo compagno, nonché padre di sua figlia. Nel 2017 Georgina e Cristiano Ronaldo hanno avuto una bambina: Alana Martina. La Rodriguez è così diventata mamma per la prima volta all’età di 24 anni, mentre per lo sportivo si tratta della quarta figlia. Qualche anno fa, da madre ignota, Ronaldo ha avuto il figlio Cristiano Ronaldo Junior mentre lo scorso anno, grazie alla maternità surrogata, è diventato padre dei gemelli Eva e Matteo.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano?

Secondo recenti gossip sembra che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno dopo i Mondiali di calcio in Russia. Allo stadio la spagnola è stata avvistata con un prezioso anello, a quanto pare un importante pegno d’amore dell’attaccante del Real Madrid. Sarà vero?