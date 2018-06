Georgia Luzi e il marito Filippi hanno avuto una crisi: “Il lavoro ci ha separati e penalizzati”

Le crisi d’amore colpiscono un po’ tutti, anche le coppie più unite e affiatate. Ne sa qualcosa Georgia Luzi, sposata da anni con l’autore tv Filippo. La conduttrice e il marito stanno insieme da dodici anni e hanno una figlia, Isabel, che ha quattro anni. La loro storia d’amore è nata in modo travagliato: al primo incontro sia Georgia sia Filippo erano impegnati con altre persone. La Luzi, subito colpita da Filippo, ha mollato il suo ex fidanzato per stare con l’attuale marito. Quest’ultimo, invece, ha chiuso la sua relazione in maniera più turbolenta e difficile. “Ha avuto però anche lui un grande coraggio: con quella donna era fidanzato da tanti anni. Poi, superata questa prima fase difficile, quasi subito siamo andati a convivere insieme”, ha raccontato Georgia alla rivista Intimità. La storia d’amore è poi proseguita con il matrimonio e con la nascita di Isabel, ma non sono mancati i momenti complicati. La Luzi ha infatti svelato di aver vissuto una crisi profonda con Filippo.

Georgia Luzi parla della crisi che ha avuto con il marito

Come dichiarato dalla Luzi, Georgia e Filippo hanno avuto una crisi profonda dovuta al lavoro. Entrambi erano molto presi dalle rispettive carriere e questo ha messo a repentaglio il loro sentimento profondo. “Fra noi ci sono state le andate e i ritorni. Venditti insegna: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Bè, la nostra storia è stata un po’ così”, ha fatto sapere la bionda presentatrice. E con grande intelligenza e maturità, Georgia crede che anche in futuro ci saranno altre crisi. Perché quando un rapporto dura da tanti anni sembra quasi inevitabile. Ad ogni modo, da quando c’è Isabel, Georgia Luzi è più che mai vicina al marito.

Isabel ha unito Georgia Luzi e il marito Filippo

Al contrario di molte coppie che vanno in crisi dopo la nascita di un figlio, Georgia e Filippo hanno trovato una nuova complicità una volta diventati genitori. Come puntualizzato dalla Luzi, l’arrivo della bambina ha smussato i rispettivi caratteri. Ora i due si vengono maggiormente incontro e sono molto uniti. “Forse Isabel dovevamo farla prima…”, ha scherzato Georgia.