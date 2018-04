Come sta Georgette di Temptation Island? È ancora in ospedale, costretta a stare su una sedia a rotelle

Georgette Polizzi di Temptation Island è ancora in ospedale. La stilista, nonostante le precarie condizioni di salute, sta aggiornando costantemente tutti i suoi fan attraverso il suo account Instagram. Georgette, che ha partecipato all’edizione 2016 del programma di Maria De Filippi, è ricoverata nel reparto di neurologia e al momento è costretta a stare su una sedia a rotelle. La Polizzi si sta sottoponendo ad alcuni accertamenti, dopo che ha avuto dei problemi fisici. Nonostante tutto, la giovane non ha perso il sorriso e la vitalità, come prova anche il suo ultimo post. “Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo…Ed invece eccomi qui! Lotterò con tutta me stessa per tornare a camminare, perché lo devo in primis a me stessa e alla mia instancabile voglia di vivere… lo devo al mio uomo che in questi giorni con gli occhi lucidi mi ha promesso che anche se dovessi fallire resterà al mio fianco per sempre… che mi ha detto di essersi innamorato una seconda volta perché nonostante tutto non ho mai perso il sorriso”, ha scritto Georgette sui social network.

Georgette Polizzi in ospedale: la dedica per Davide Tresse

Qualche ora prima Georgette ha scritto un’altra emozionante dedica per il fidanzato Davide, con il quale la storia procede a meraviglia dopo la travagliata esperienza a Temptation Island. “E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po’ di giorni…Però cara vita una cosa te la dico… TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ FORTE DI TE!! E poi vicino a me c’è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c’è?!? Questa volta puoi andartene a…”, ha fatto sapere Georgette.

Cosa è successo a Georgette Polizzi di Temptation Island

Al momento non è chiaro quale sia il problema di salute di Georgette Polizzi. La protagonista di Temptation Island si è limitata a dire che sta facendo delle analisi approfondite. Nessun commento, poi, da parte di Davide Tresse: il ragazzo ha deciso di restare in silenzio in un momento così delicato.