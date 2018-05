Georgette Polizzi esce dall’ospedale ma è ancora sulla sedia a rotelle

Come sta Georgette di Temptation Island? Finalmente può uscire dall’ospedale

Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di salute di Georgette Polizzi. La protagonista della terza edizione di Temptation Island può finalmente lasciare l’ospedale dove è stata ricoverata per circa un mese. A farlo sapere ai fan è stato il fidanzato Davide Tresse, che non ha mollato la sua dolce metà neppure per un attimo. Però Georgette ha ancora difficoltà a camminare e per questo tornerà a casa sulla sedia a rotelle. “È passato quasi un mese da quando non dormiamo più assieme ma finalmente domani grande giorno…Ti riporto a casa… nuovamente tra le mie braccia…Nuovamente te ed io io e te…Forse con una cosa in più la tua carrozza! Che io so tu abbandonerai presto ma anche se così non fosse…Sarai la mia cenerentola… E ogni Cenerentola che si rispetti ha la propria carrozza. E ovviamente un principe azzurro”, ha scritto su Instagram Davide.

Georgette di Temptation Island determinata a guarire

Anche se provata dalle sue condizioni di salute, Georgette Polizzi sta facendo il possibile per guarire. Intanto ha voluto ringraziare pubblicamente Davide Tresse: “Perché molte volte non servono tante parole…Grazie perché ci sei stato…Grazie che ci sei….Grazie se sceglierai di esserci….Grazie Momo mio”.

Perché Georgette di Temptation Island è in ospedale

Georgette Polizzi non ha voluto rivelare ai suoi follower il problema di salute che l’ha portata in ospedale per circa 30 giorni. La stilista ha rivelato di non essere ancora pronta a parlare di quello che è successo. Non è dunque chiaro se tale problematica sia collegata alla malattia di Georgette, la patologia di cui ha parlato tempo fa a Pomeriggio 5.