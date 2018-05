Georgette Polizzi continua a migliorare e ritorna nel suo laboratorio

Georgette Polizzi di Temptation Island: ancora un permesso dall’ospedale, ancora una volta nel lab

Continuano a migliorare, giorno dopo giorno, le condizioni di salute di Georgette Polizzi, famosa per la sua partecipazione al programma di Canale 5 Temptation Island. Georgette, come mostra costantemente sui suoi social, è sempre più determinata a guarire dalla sua malattia che l’ha costretta su di una sedia a rotelle. Veri e propri passi, quelli che mostra la stilista, con cui rende partecipi tutti i suoi fan dei suoi grandissimi progressi. E oggi, ancora un permesso concesso. “Ogni volta che mi concedono un permesso dall’ospedale corro nel mio lab“ scrive Georgette Polizzi. “Qualche giorno fa non sono riuscita a fare molto oggi invece ho preso in mano i miei pennelli… Non vi dico l’emozione… Non vi dico quanto forte ha battuto il mio cuore!! Mi hanno detto che le mie mani ci metteremo un bel po a recuperare al 100% ma ho voluto provare lo stesso e appena ho appoggiato il pennello qualcosa è scattato e improvvisamente tutto è sembrato così naturale!! Pazzesco quello che la testa riesce a fare!!” sono le parole di Georgette.

Georgette Polizzi, parole d’ordine: testa e cuore

Georgette Polizzi approfitta del suo post su Instagram per dare un messaggio importante: “Pazzesco quello che la testa riesce a fare!! In un giorno di sconforto uno degli infermieri che mi segue mi ha guardato negli occhi e mi ha detto “Georgette se ne vuoi uscire devi usare due cose: LA TESTA ED IL CUORE!!” E così ho fatto!! La voglia di tornare nel mio mondo creativo mi sta dando la forza di fare cose che a volte sembrano più dei miracoli che dei miglioramenti!”. La stilista riserva belle parole anche e soprattutto i suoi fan: “Però oggi voglio dire GRAZIE a voi Pollini che state portando pazienza… Che avete capito qualche piccolo ritardo nelle consegne, che avete rispettato il mio staff… Che mi avete sostenuta continuando ad acquistare le mie creazioni. Dal mio letto d’ospedale vedevo i report delle vendite e mi veniva la pelle d’oca. Mi dicevo: “Cioè io sono qui spacciata e le persone acquistano così tanto lo stesso? I Pollini non mi hanno mollato!!” e posso garantirvi che anche questo mi ha aiutato e mi sta aiutando a tornare la Polly di sempre“.

Georgette Polizzi e i continui miglioramenti

Miglioramenti su miglioramenti quelli di Georgette Polizzi che sta tornando a camminare passo dopo passo sperando di poter presto abbandonare del tutto la sedia a rotelle.