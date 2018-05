Georgette Polizzi torna a parlare della sua malattia: ecco come l’ex protagonista sta rispondendo alle cure

Da quando è uscita dall’ospedale Georgette Polizzi è stata sicuramente un esempio positivo per tutti. L’ex di Temptation Island, che oggi sta lottando con la sclerosi multipla, ha per questo ricevuto molto affetto sui social. A chi l’ha sostenuta e a chi continua a preoccuparsi per lei, dunque, Georgette ha dedicato l’ultimo video postato su Instagram pochi minuti fa. Con parole semplici e piene di speranza la ragazza ha raccontato così la sua personale battaglia contro la malattia. “I miei primi 14 giorni dopo la diagnosi di una malattia che sto imparando a conoscere” ha scritto Georgette “E con la quale sto imparando a convivere” .

Georgette Polizzi: “Ho sofferto a causa di dolori lancinanti”

“Volevo raccontarvi un po’ come ho vissuto i miei prima 14 giorni di vita” ha esordito dicendo Georgette nel suo video. “Sono stati 14 giorni fatti di alti e bassi, lo ammetto, nei quali mi sono svegliata ed ho sofferto a causa di dolori lancinanti” ha poi ha aggiunto l’ex di Temptation Island “14 giorni intensi di questa malattia che mi accompagna e che mi accompagnerà”. Georgette ha fatto sapere ai suoi followers di aver fatto molti progressi da quando è uscita dall’ospedale. La voglia di non mollare, tanta fisioterapia e il sostegno del suo fidanzato l’hanno molto aiutata. Oggi infatti Georgette dalla sua sedia rotelle si è rialzata.

Temptation Island, Georgette: “Ho lottato ma per me il futuro oggi è roseo”

“Ho lottato, ho passato delle notti insonni, ho fissato il soffitto chiedendomi come come sarebbe stato il futuro” ha concluso il volto noto di Temptation Island. Ma come sta oggi Georgette Polizzi? “Oggi per me vedo un futuro roseo” ha detto lei. Il motivo? “Perché oggi mi alzo in piedi e cammino” ha spiegato Georgette. Le immagini più belle, però, rimangono sicuramente quelle di lei, in piedi, che con passo fiero e felice si erge dritta di fronte la videocamera.