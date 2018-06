Georgette Polizzi, la decisione merita un plauso. Il messaggio via social commuove i fan: “Ho definito i dettagli per la donazione”

Geogette Polizzi non smette di stupire. In molti si sarebbero abbattuti e avrebbero gettato la spugna dopo una diagnosi come quella che qualche settimana fa è stata recapitata all’ex concorrente di Temptation Island: sclerosi multipla. La stilista classe 1982 invece ha raddoppiato le forze ed è stata pervasa da un’incredibile vitalità. Lottare con il sorriso sulle labbra e non mollare mai: questo il suo motto dopo la rivelazione della malattia. Ma oltre a continuare a vivere la vita con gioia in barba alla patologia, la Polizzi sta facendo molto di più. L’ultima sua decisione, annunciata tramite un post via social, le vale un ulteriore plauso.

La stilista: “Ho deciso di sorridere alla vita per quanto st…za sia!!

Sono felice, sono andata all’AISM e abbiamo definito le ultime cose per la donazione”

Georgette ride e sorride. Oggi, attraverso alcune Instagram Stories , ha informato i suoi follower di essersi recata all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per incontrare psicologi, assistenti sociali, fisiatra e altri professionisti per capire come affrontare al meglio la convivenza con la sclerosi multipla. Poi, in un post ha fatto sapere di aver definito i dettagli per la donazione, meritandosi il plauso dei fan: “Ciao mi chiamo Georgette ed ho deciso di sorridere alla vita per quanto str..za sia!! Oggi sono felice perché sono andata all’AISM ed abbiamo definito le ultime cose per il discorso donazione che vi dicevo!”. La stilista spiega di che cosa si tratta: “Ho deciso di creare una t-shirt #nonsimollaunca..o da poter vendere ed il ricavato donarlo a favore della struttura!. Mancano gli ultimi dettagli ma… appena pronta ve lo comunico… così tutti insieme possiamo fare qualcosa di importante!”.

Georgette Polizzi: “Grazie vita nonostante la disgrazia. I dottori ripetono che i miglioramenti sono pazzeschi”

Pochi giorni fa la Polizzi era tornata a parlare della sua patologia. Anche in quel frangente lo ha fatto con l’immancabile sorriso dipinto in viso, fornendo buone notizie sulle sue condizioni di salute. La stilista infatti è apparsa raggiante, affermando che i medici le hanno ripetuto nei giorni scorsi che sta facendo passi da gigante nell’affrontare la sclerosi multipla: “Grazie vita perché nonostante i dolori, nonostante la disgrazia mi hai insegnato ad apprezzare ogni piccola cosa del mio quotidiano! I dottori mi hanno ripetuto che i miei miglioramenti sono pazzeschi e che sono basiti per quanta forza ho nel cuore“.