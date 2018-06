Gemma Galgani:“Temptation Island? Sono andata per confortare Ida”

Gemma Galgani a Temptation Island per supportare Ida del Trono Over

Gemma Galgani, la dama più famosa d’Italia e di Uomini e Donne, smentisce categoricamente la sua partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia non avrà, quindi, nel suo fresco cast, l’assoluta nemica dell’opinionista Tina Cipollari. E’, dunque, delusione per i milioni di fan del Trono Over che, invece, si sarebbero aspettati di vedere Gemma in Sardegna, al fianco di tentatori e fidanzati vari. Il suo ruolo, da quanto riportato, sarebbe dovuto essere quello di consigliera, una sorta di consulente sentimentale. Nulla di vero, però, da quanto appena emerso sul web. Gemma Galgani non rivestirà alcun ruolo nel villaggio delle coppie. Dal 9 luglio in poi, data della prima messa in onda, dovrà gustarsi, da casa, tutte le vicende dal suo comodo divano per poi ritornare carica e agguerrita il prossimo settembre, negli studi Elios di Mediaset.

E’ la Galgani stessa a rivelarlo a Chi

La protagonista indiscussa del pomeriggio over di Canale 5 rivela, in un’intervista a Chi, i motivi per cui ha scelto di non partire alla volta del villaggio sardo:”Non partecipo a Temptation Island. Ho già vissuto le mie tempeste d’amore e mi basta, sono venuta dalla mia amica Ida Platano perché lei mi è stata vicina quando avevo bisogno”.Con questa dichiarazione, la torinese chiude, quindi, ogni spiraglio di luce a chi ancora sperava in una sua possibile presenza. E’ solo l’amicizia ad averla portata sull’isola dell’amore.

Gemma è andata solo a trovare Ida Platano

Cosi, Gemma Galgani, svela il perchè sia andata in Sardegna. Solo ed esclusivamente per trovare la sua amica Ida Platano, nonchè altra assoluta protagonista dell’ultima parte di Uomini e Donne Over 2018. Ida ha, infatti, preso parte alla nuova edizione di Temptation Island in coppia con il suo neo fidanzato, Riccardo Guarnieri. Non ancora certa la notizia di un avvenuto incontro tra le due amiche, quel che è certo è che un gesto di solidarietà ha indotto Gemma a raggiungere Ida.