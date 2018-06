Gemma Galgani: la dama più chiacchierata del Trono Over sbarca a Temptation Island alla corte di Filippo Bisciglia, i dettagli

Non è certo una novità che l’universo di Uomini e Donne e quello di Temptation Island trovino delle intersezioni, dei punti in comune. Anzi ormai è una consuetudine che i due programmi si alimentino a vicenda con volti che ora passano dalla Sardegna a Milano e ora da Milano alla Sardegna. Stavolta è il turno di un nome pesante: Gemma Galgani. La dama del Trono Over più chiacchierata d’Italia sbarcherà infatti nel reality di Filippo Bisciglia. A lanciare lo scoop è stato il sempre informato DavideMaggio.it, che in anteprima ha annunciato la partecipazione dell’ex di Giorgio Manetti nel programma in rampa di lancio a luglio.

Temptation Island: il ruolo di Gemma Galgani nel reality show in partenza a luglio su Canale 5

Certo Gemma non prenderà parte come tentatrice alla quinta edizione di Temptation Island. Per lei si dovrebbe profilare un ruolo ‘di mezzo’, una sorta di consulente d’amore a disposizione degli innamorati e/o dei tentatori del rovente reality show di Canale 5. Almeno questa pare la parte più plausibile che potrebbe vestire la bionda torinese all’interno della trasmissione. Dunque la dama dovrebbe far valere la sua esperienza e il suo bagaglio sentimentale per dispensare consigli utili su come fronteggiare crisi di rapporto, rotture imminenti e altre situazioni non semplici con cui confrontarsi. D’altra parte se in questo senso non è ferrata lei…

Ultime news su Temptation Island: slitta la data d’inizio, Bisciglia tranquillizza gli appassionati

I fan di Temptation Island dovranno attendere ancora un poco. La nuova edizione del programma di Filippo Bisciglia infatti non inizierà più giovedì 5 luglio come previsto. Mediaset ha deciso di rinviare il reality show e lasciare spazio per quella sera al film di Leonardo Pieraccioni ‘Ti amo in tutte le lingue del mondo’. Al momento le date più gettonate per il decollo della prima puntata sono: lunedì 9 luglio o giovedì 12. La scelta sarà presa pure tenendo conto della messa in onda del Wind Summer Festival, l’erede del vecchio Festivalbar. Intanto Bisciglia ha tranquillizzato gli appassionati: ci siamo quasi.