Game of Thrones: Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati

Game of Thrones: Jon Snow e Ygritte si sono sposati

In Game of Thrones sono Jon Snow e Ygritte. Il 23 Giugno 2018, Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati. Si sono innamorati proprio grazie a Il Trono di Spade e adesso coronano il loro sogno d’amore. Il matrimonio si è tenuto in Scozia, presso la Rayne Church di Kirkton of Rayne. Ad accompagnare Rose Leslie all’altare è il padre. L’abito da sposa di Rose Leslie in pizzo ricamato accompagnato dai suoi capelli sciolti, il velo e una coroncina di fiori in testa. La sposa ha salutato tutti i suoi fan prima di entrare in chiesa e ha regalato grandi sorrisi a tutti. Si sono detti il famoso sì, dunque, Kit Harington e Rose Leslie, marito e moglie.

Kit Harington e Rose Leslie: cerimonia intima ma ci sono anche gli attori di Game of Thrones

La cerimonia è per pochi intimi. Circa ottanta gli invitati, da quello che riportano le voci sul web. Ma tra gli invitati più intimi non mancano sicuramente gli altri attori di Game of Thrones, la serie che ha fatto conoscere e innamorare Kit Harington e Rose Leslie tanto da arrivare a sposarsi. Tutti gli attori della serie erano presenti, tra cui: Emilia Clarke, Peter Dinklge, Sophie Turner.

Game of Thrones: riprese interrotte per il matrimonio di Kit Harington e Rose Leslie

Le riprese dell’ottava stagione di Game of Thrones sono state interrotte a causa del matrimonio di Kit Harington e Rose Leslie. Kit Harington ha chiesto lo stop per poter far partecipare tutti i colleghi al matrimonio.