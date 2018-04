Gabriel Garko a Ballando con le stelle: “Ho subito un intervento al viso”

Viso gonfio per Gabriel Garko a Ballando con le stelle

Dopo 11 anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, Gabriel Garko ha ceduto. E’ lui il ballerino per una notte di Ballando con le stelle di questa sera. Il pubblico è senza parole. Il suo tango con Gioia Giovanatti è uno spettacolo. La coreografia è di Raimondo Todaro, il talento è quello di Gabriel. Massimo punteggio da parte della giuria per l’attore che svela un retroscena finora sconosciuto. Garko ha rischiato di non poter essere presente questa sera: “Ho subito un intervento al viso, sono ancora gonfio. Tanto ne diranno di tutti i colori!“. L’attore si riferisce alle numerose critiche ricevute in passato circa il presunto e smentito ricorso alla chirurgia estetica. In tale occasione, Garko si era dovuto difendere, spiegando di essere apparso gonfio in volto a causa di alcuni problemi di salute. Reduce dalla precedente esperienza, Gabriel ha deciso di raccontarsi in diretta.

Gabriel Garko prossimo concorrente di Ballando con le stelle

Ma la cosa più notevole della serata non è il suo volto leggermente gonfio. Gabriel Garko è un ballerino bravissimo. L’invito alla partecipazione a Ballando con le stelle scatta automaticamente e la risposta lascia ben sperare: “Chi lo sa, magari l’anno prossimo!“. In sala delle stelle c’è fermento: le ballerine professioniste si fanno già avanti per accompagnarlo nella prossima edizione. E Milly gongola.

Selvaggia Lucarelli e Gabriel Garko: la tregua

Il pubblico non avrà dimenticato i commenti che Selvaggia rifilò a Gabriel Garko: “La metamorfosi: da maschio a Cougar“. Ma questa sera è arrivata la tregua. Prima una stoccatina – “Sei più vicino a Roberto Bolle che a Robert De Niro” – e poi la pace in diretta – “Non farò mai più una battuta su di te“. Ma Gabriel la supera: “Falle, servono anche quelle!“.