Furore: ci sarà la terza stagione? La decisione di Mediaset

Furore, terza stagione ci sarà? La fiction ha registrato un flop

Ci sarà la terza stagione di Furore? La fiction di Canale 5 è tornata in onda con la seconda parte dopo diversi anni dalla prima. I telespettatori si sono trovati nuovamente di fronte alle vicende della famiglia Licata e del resto dei personaggi. Questa stagione ha preso inizio con l’uscita di scena di Vito. Pare che la presenza di altri attori non sia riuscita a conquistare pienamente il pubblico. La prima stagione era riuscita ad attrarre un gran numero di telespettatori. Ma la lunga distanza dalla seconda ha portato il pubblico ad allontanarsi. Hanno preso parte al cast anche personaggi amati attualmente come Francesco Monte e l’ex gieffino Lorenzo Flaherty. Eppure pare che la loro presenza non sia bastata. Infatti, la seconda stagione della fiction di Canale 5 ha registrato un flop. Non sono stati molti, dunque, i telespettatori che hanno seguito le puntate. Non parliamo di numero estremamente bassi, nonostante ciò le percentuali non sarebbero state soddisfacenti.

Furore terza stagione: ancora non ci sono notizie certe della Mediaset

Questo flop fa proprio pensare che la terza stagione della nota fiction non ci sarà. La Mediaset ancora non ha espresso una certezza al riguardo. Ma sembra ormai deciso che le vicende della famiglia Licata si concluderanno con la seconda stagione, almeno per ora. Diversi, però, sono i telespettatori che vorrebbero continuare a guardare nuove puntate della fiction, anche solo per sapere come procederà tra Saro e Marisella, interpretati rispettivamente da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Quest’ultima è rimasta vedova di Vito Licata e il suo cuore ha ripreso a battere proprio per il cognato. Ha perso il figlio che portava in grembo, ma questo non le ha fatto perdere completamente le forze, tanto che ha cercato anche di uccidere il mandante dell’omicidio di Vito.

Ci sarà la terza stagione di Furore? Probabilmente no

Grande protagonista di questa stagione, oltre alla morte di Vito, è stata anche la storia di Giovanna, giovane alla ricerca della verità sulla sua famiglia. La bella bionda è riuscita a conquistare il pubblico anche con l’amore nato tra lei e Franco. Non ci resta che sperare di vedere ancora questi personaggi sul piccolo schermo con nuove storie da raccontare attraverso una terza stagione di Furore. Ma probabilmente a causa del flop la Mediaset avrà scelto di troncare le vicende della famiglia Licata.