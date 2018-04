Frozen 2: Kristen Bell, doppiatrice di Anna, annuncia la data d’uscita

Film Frozen 2 con Elsa e Anna: quando esce? Parla la doppiatrice Kristen Bell

Frozen 2 è uno dei sequel più attesi al cinema. Quando uscirà il nuovo film Disney con protagoniste le sorelle Elsa e Anna? Secondo quanto riferito da Kristen Bell, doppiatrice di Anna di Frozen, la data d’uscita è fissata al prossimo 27 novembre 2019. L’attrice – conosciuta in Italia soprattutto per il ruolo di Veronica Mars nell’omonima serie tv – lo ha rivelato nel corso di un’intervista tv allo show di Ellen Degeneres. La Bell ha aggiunto che non può svelare altri dettagli per una questione di privacy e suspance. Ma Kristen ha assicurato che “il film è molto bello, è stato fatto un ottimo lavoro”.

Il lavoro di doppiaggio di Frozen 2 è stato terminato

Kristen Bell ha spiegato che il suo lavoro – insieme a Idina Mezel, doppiatrice di Elsa di Frozen – è terminato qualche settimana fa. Ora Frozen 2 è al vaglio della post produzione. Per quanto riguarda le voci italiane, sono state confermate al doppiaggio quelle di Serena Autieri (Elsa) e Serena Rossi (Anna). Della trama si sa poco e niente: la Disney non ha rilasciato alcuna anticipazione. Stando però alle indiscrezioni trapelate in rete, ci saranno diverse novità per i personaggi di Frozen. la Principessa di Arendelle indosserà un vestito di una tonalità diversa dal solito celeste e si innamorerà per la prima volta. Inoltre, verranno approfondite le origini dei magici poteri di Elsa. Olaf, invece, si innamorerà di un suo simile, mentre Anna è felicemente sposata con Kristoff. Nessuna novità invece sulla canzone di Frozen 2, ma si farà il possibile per ripetere il grande successo di Let it go.

Frozen 2: perché la Disney ci ha messo tempo per produrlo

Considerato che il primo film è uscito nel 2013, come mai la Disney ci ha messo così tanto tempo per creare un seguito? Gli autori hanno lavorato a lungo per realizzare un secondo film all’altezza del primo Frozen-Il regno di ghiaccio e non il classico sequel banale e deludente. Per questo si sono presi tutto il tempo possibile per creare qualcosa di unico e magico, in grado di soddisfare i bambini di tutto il mondo. Tanto, a cinque anni dall’uscita, il successo del film di Frozen non accenna a diminuire. Tra passaggi televisivi, dvd e merchandising vario resta uno dei cartoni animati più amati dai più piccoli.