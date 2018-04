Franco Terlizzi: tutta la verità sul malore all’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi: la verità sul malore di Franco Terlizzi e come sta ora

Perché Franco Terlizzi ha abbandonato l’Isola dei Famosi? Nel corso dell’ultima diretta del reality show, il pugile è stato poco chiaro. Ora ha deciso di svelare tutta la verità al settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 6 aprile 2018. Franco ha spiegato di aver avuto un crollo fisico e psichico e che all’inizio le sue condizioni sembravano piuttosto gravi. I medici avevano addirittura pensato a un problema di cuore. Ma per fortuna non si è trattato di nulla di serio, come chiarito da Terlizzi. “Ho avuto un crollo, fisico e mentale. Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore”, ha detto l’uomo alla rivista Mondadori.

Franco Terlizzi ha avuto un crollo fisico e psichico

“Forse ho voluto dimagrire troppo. Ero quello che mangiava meno di tutti. Ho perso trenta chili: quando mi hanno pesato prima di partire il medico mi ha detto che la bilancia segnava 135 chili. Adesso ne peso 105 esatti. Ero quello che mangiava meno di tutti. Forse è stato anche il mio bisogno di dimostrare che vengo dalla strada e quindi posso rinunciare a tutto. In questo programma le privazioni sono tante e può crollare anche una roccia come me”, ha spiegato Franco Terlizzi.

Franco Terlizzi: meritano di vincere Alessia e Nino

Ora che è fuori dai giochi, Franco Terlizzi non ha dubbi: l’Isola dei Famosi deve essere vinta da Nino Formicola o da Alessia Mancini. “Tifo per Nino Formicola, una persona autentica e sincera, e anche per Alessia Mancini, perché è stata coerente dall’inizio alla fine. Jonathan e Bianca invece sono le persone più false che abbia incontrato in vita mia. Jonathan il giorno prima delle nomination veniva da me e mi diceva che avevo lo sguardo dolce, gli occhi pieni di umanità. Poi, quando l’ho nominato mi ha detto che non sono un uomo”, ha fatto sapere Franco.

Michael Terlizzi, il figlio di Franco, pronto per il Grande Fratello

E sul successo del figlio Michael Terlizzi, Franco ha assicurato a Spy: “Ora si è sbloccato, ha più sicurezza in se stesso. È pronto per partecipare al Grande Fratello”.