Franco Terlizzi piange a Verissimo per via del ritiro dall’Isola dei Famosi

Momento di commozione a Verissimo per Franco Terlizzi. Nel ricordare i suoi ultimi giorni sull’Isola dei Famosi, l’ex naufrago non è riuscito a trattenere le lacrime. Il pugile ha spiegato a Silvia Toffanin che non voleva abbandonare il reality show di Canale 5. Come gli altri concorrenti, sperava di riuscire ad arrivare fino alla fine ma le sue condizioni di salute non glielo hanno permesso. Franco, come già precisato ad Alessia Marcuzzi e alla rivista Spy, ha avuto un crollo fisico e mentale. In Honduras ha mangiato pochissimo: preferiva dare la sua porzione di riso ad altri concorrenti. Tanto che è dimagrito ben trenta chili. Una vera e propria trasformazione quella di Franco, che ha riabbracciato a Milano la moglie e i figli.

Isola dei Famosi: Franco Terlizzi costretto ad abbandonare l’Honduras

“Anche gli uomini piangono”, ha osservato Franco Terlizzi tra le lacrime. “Mi è dispiaciuto andare via, da sportivo porto a termine ogni gara. Non avrei mai voluto abbandonare, ma sono stato costretto” ha spiegato l’uomo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non è riuscito a trattenersi nel salotto di Silvia Toffanin e ha messo in mostra il suo lato più fragile e sensibile. A Verissimo, Franco ha chiarito pure di non essere mai arrivato alle mani con Amaurys Perez, con il quale c’è stata una discussione dai toni molto accesi.

Franco Terlizzi smentisce: nessuna rissa con Amaurys Perez

“Non siamo mai arrivati alle mani: smentisco assolutamente questo gossip”, ha chiarito Franco. Che spera di veder trionfare due naufraghi in particolare: Nino Formicola e Alessia Mancini. Il primo perché è stato un fedele compagno durante il programma, la seconda per la sua forza e coerenza.