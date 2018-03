Franco Terlizzi ha lasciato l’Isola dei Famosi: il comunicato ufficiale

Perché Franco Terlizzi ha lasciato l’Isola dei Famosi?

Nuovo abbandono sull’Isola dei Famosi: Franco Terlizzi ha lasciato il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. La notizia è ufficiale ed è stata comunicata dalla produzione attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale della trasmissione Mediaset. Non si conosce ancora il motivo dell’addio del pugile: l’argomento verrà affrontato nella diretta di martedì 3 aprile. Non è dunque chiaro se Franco sia stato squalificato oppure si sia ritirato dopo i numerosi litigi in Honduras. Terlizzi si è prima scontrato con Amaurys Perez, con il quale ha avuto una discussione dai toni molto accesi, e poi ha avuto un duro litigio con Bianca Atzei e Jonathan.

Il comunicato ufficiale Mediaset sull’addio di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi

“Il rientro in Palapa delle due “sospese” Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca. Ora il volere dell’Isola torna ad abbattersi sui naufraghi e un nuovo evento spezza i precari equilibri: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre L’Isola dei Famosi” si legge sul sito dell’Isola dei Famosi. Cosa sarà successo? E come influenzerà le dinamiche di gioco questo nuovo abbandono?