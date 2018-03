Franco Terlizzi al settimo cielo all’Isola: un grande traguardo

Isola dei Famosi, Franco Terlizzi da una taglia XL a una L: grande entusiasmo

Non è un segreto che Franco Terlizzi abbia deciso di prendere parte all’Isola dei Famosi anche per perdere peso. L’ex pugile non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in forma come una volta, anche e soprattutto per sua moglie. Ad oggi, il naufrago sembra stia riuscendo a portare a termine il suo obiettivo. Il simpatico uomo ha infatti ricevuto i complimenti di tutti i suoi compagni di avventura. Nonostante in Italia si continui a ridere e a scherzare sul suo peso, Terlizzi è in realtà uno di quelli che ha senza dubbio perso più chili. Non è perciò vero che il personal trainer dei vip è l’unico ad essere rimasto uguale al primo giorno.

Franco Terlizzi cambia taglia all’Isola dei Famosi: il naufrago è super felice

Marco Ferri ha rivelato che Franco si è mostrato felice come un bambino nel momento in cui gli ha detto che iniziavano a vedersi le costole a causa del suo dimagrimento. Lo stesso Terlizzi ha poi dichiarato nel corso di un day-time di essere felice di essere riuscito a perdere già molto peso, nonostante non sappia con precisione a quanti chili è arrivato. A testimoniare però il suo cambiamento è la taglia del costume che indossa. Appena sbarcato in Honduras l’ex pugile indossava una XL, mentre ora ha bisogno della L. Franco è molto felice e vorrebbe continuare a perdere altri chili. Il naufrago ha infatti rivelato di voler riuscire a scendere di altri 10kg.

Isola dei Famosi, Franco Terlizzi: il dettaglio inaspettato sul piatto di pasta ricevuto

Il simpatico naufrago dell’Isola dei Famosi è rimasto spiazzato anche da un altro particolare dettaglio. Grazie ad una prova ricompensa portata a termine da Francesca e Simone, i concorrenti hanno avuto modo di ricevere un abbondante piatto di pasta al ragù. A grande sorpresa, Terlizzi ha dichiarato di essere rimasto senza parole nel momento in cui si è reso conto di non riuscire a finirlo. Di tutta la pasta ricevute, l’uomo ne ha mangiata solo un po’.