Francisco Porcella, il surfista è single: le parole sull’ex fidanzata

Francisco Porcella, vita privata del surfista: chi è l’ex fidanzata Beatrice?

Francisco Porcella (età 31 anni, altezza 187 centimetri) è uno degli sportivi più belli al mondo ma per il momento è single. In realtà il surfista – che è diventato popolare in tv grazie a Ballando con le Stelle – ha da poco chiuso una relazione importante. Una storia durata un anno con una bellissima ragazza sarda, di nome Beatrice. Da sempre molto riservato, il testimonial di Intimissimi non ha voluto aggiungere altro nelle recenti interviste anche se pare la storia sia finita lo scorso dicembre. Ha spiegato, però, che con il suo stile di vita non è sempre facile conciliare gli impegni amorosi. Soprattutto perché l’italo-americano è un tipo curioso, sempre alla ricerca di nuovi posti e nuove emozioni.

Francisco Porcella è single: la sua passione sono le onde

“Voglio girare il mondo e godere di tutti i posti che hanno le onde più belle e grandi. Sono sempre alla ricerca della mareggiata perfetta. Ora sono tornato single dopo un anno di relazione con una bellissima ragazza sarda” ha confidato Francisco al settimanale Diva e Donna. “Sono uno che non si ferma mai, voglio sempre sperimentare. Mi diverto se cambio spesso” ha aggiunto Porcella che, dopo i primi tredici anni vissuti in Italia, si è trasferito negli Stati Uniti. Il surfista è infatti metà americano da parte di madre e metà sardo da parte di padre. Ma ha lasciato il nostro paese proprio per inseguire il sogno del surf, uno sport decisamente poco praticato dalle nostre parti.

Chi è Francisco Porcella e qual è la sua storia

“Io e mio fratello Niccolò, anche lui surfista, avevamo fatto un tour alle Hawaii. Dei surfisti famosi ci avevano fatto vedere video di onde altissime e sia io sia Niccolò abbiamo avuto una folgorazione. L’abbiamo detto ai nostri genitori: “Se volete farci diventare dei campioni dobbiamo trasferirci tutti a maui”. Loro hanno creduto in noi e ci hanno supportato trasferendo così tutta la famiglia” ha raccontato Francisco Porcella. Il giovane ha vinto l’Oscar più prestigioso della categoria, il Biggest Wave Award, per averne cavalcata una di 22 metri, come un palazzo di otto piani.