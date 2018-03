Francesco Monte torna a Uomini e Donne? Grande rivelazione a Mattino 5

Uomini e Donne, Francesco Monte tronista o opinionista? Valerio Palmieri si svela a Mattino 5

La nuova diretta di Mattino 5 ci ha regalato una grande e inaspettata esclusiva. Nello studio di Federica Panicucci si è parlato dell’Isola dei Famosi e per questo è stato quasi d’obbligo nominare anche il bel Francesco Monte. Nell’ultimo periodo, l’ex naufrago è divenuto il protagonista indiscusso del mondo del gossip. Il giornalista di Chi Valerio Palmieri è tornato a rivelare qualche interessantissima e curiosa chicca. Commentando il ritorno in Italia di Paola Di Benedetto e le rose che l’ex tronista di Uomini e Donne le ha fatto recapitare in studio, gli ospiti del talk-show si sono chiesti come andrà a finire. Tra le tante domande, si è anche chiesto se fossero veri i rumors che vedrebbero il giovane nuovamente tronista da Maria De Filippi.

Valerio Palmieri ha chiarito la situazione, cercando di fare chiarezza riguardo al presunto ritorno di Francesco Monte nello studio del Trono Classico. Secondo il giornalista di Chi, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez potrebbe rientrare a far parte della trasmissione di Maria De Filippi, ma non nelle vesti di tronista. “Io credo che lui possa andare come opinionista, non come tronista.” Insomma, qualcosa sta bollendo in pentola. Alcuni giorni fa, il giovane è apparsa nei camerini di Uomini e Donne e tutti avevano iniziato a sperare ad un inaspettato colpo di scena. In ogni caso, Monte non sembra sia pronto a tornare sul trono per cercare l’amore.

Francesco Monte nuovo opinionista di Uomini e Donne? L’ultimo gossip a Mattino 5

Insomma, se mai Francesco tornasse nello studio di Maria De Filippi lo farebbe in qualità di semplice opinionista. Senza dubbio, l’arrivo dell’ex naufrago lascerebbe i telespettatori a bocca aperta. Monte è molto amato dal pubblico e in molti si mostrerebbero molto felici di fronte al suo ritorno. In ogni caso, al momento sono solo voci. Non è ancora stato ufficializzato nulla. Nel frattempo, sono state smentite anche le voci di un possibile trono per Jeremias Rodriguez.