Francesco Monte: l’ex tronista fa una sorpresa a Paola Di Benedetto

Francesco Monte: la sorpresa dell’ex tronista alla nuova fiamma Paola Di Benedetto

Che le cose stiano procedendo bene tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto oggi ce lo conferma un ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Filippo Nardi. L’ex gieffino, infatti, ospite di Non succederà più, programma radiofonico in onda su Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, si è lasciato andare uno scoop sulla coppia. Su Francesco Monte e Paola Di Benedetto, diventati suoi amici anche fuori dal reality, Filippo Nardi ha speso solo belle parole. Una coppia che, secondo lui, è destinata a durare nel tempo. Monte, difatti, pare che oggi si sia pure organizzato per raggiungere, da Roma, la bella Paola (attualmente a casa sua in Veneto). Il motivo? Voleva farle una sorpresa.

Francesco Monte e Paola di Benedetto: “Francesco è andato a fare una sorpresa a Paola”

Con Francesco Monte e Paola Di Benedetto Filippo Nardi, come già accennato, ha molto legato all’Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo, essendo con la coppia in contatto anche fuori dal reality, l’ex naufrago è a conoscenza di alcuni dettagli al momento sconosciuti dal grande pubblico. Uno di questi, in particolare, riguarda la sorpresa organizzata oggi da Monte per Paola Di Benedetto. “Vi do uno scoop!” ha dichiarato Filippo a Radio Radio “So che oggi Francesco è andato a fare una sorpresa a Paola”. Lo stesso, poi, ha anche aggiunto: “Si è spostato da Roma in Veneto” e se non è amore questo!

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: il primo bacio all’Isola dei Famosi

Francesco Monte e Paola Di Benedetto hanno scelto Verissimo per mostrarsi insieme in TV per la prima volta. Davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, infatti, i due hanno anche rivelato alcuni particolari relativi al momento del loro primo bacio all’Isola dei Famosi. “Il primo bacio” ha rivelato infatti Paola Di Benedetto “Non è stato ripreso dagli operatori”. I due, belli e sempre più innamorati, hanno conquistato fin da subito i telespettatori. Ad oggi, infatti, la loro storia continua ad appassionare grandi e piccoli che, sui social e non solo, seguono e continuano a supportare la coppia attivamente.