Francesco Monte senza cervello? L’ex naufrago senza freni sui social

Francesco Monte criticato sul web: la risposta dell’ex naufrago

Francesco Monte continua a stare al centro dell’attenzione. Il giovane ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è sulla bocca di tutti. A quanto pare, le ultime scelte del ragazzo non sono state gradite da alcuni dei suoi fan. Dopo essere stato lasciato in diretta tv dalla bella argentina, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha deciso di farsi un tatuaggio dal grande significato. Dopo il primo tattoo, Monte pare averci preso gusto e pian piano sta riempendo tutto il suo corpo di bellissimi e significatissimi disegni. Nell’ultimo scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram, il bel Francesco si mostra senza maglia, in forma smagliante e con moltissimi tatuaggi. Di fronte a tale scatto, alcuni followers hanno mostrato il loro dissenso.

Francesco Monte dopo Cecilia e Paola: troppi tatuaggi? La risposta dell’ex naufrago

Mostrando il torso pieno di tatuaggi, alcuni fan hanno dichiarato di preferirlo senza alcun disegno sulla pelle. Tra i tanti commenti c’è addirittura chi crede che abbia perso l’eleganza che lo ha sempre contraddistinto e che sia diventato uno come tanti. Di fronte a determinate critiche, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a tutti, chiarendo una volta per tutte il suo punto di vista. “Con la differenza che per fortuna ho un cervello funzionante e pensante. Non siate bigotti e andate oltre.” Il giovane ex tronista di Uomini e Donne ha perciò invitato tutti gli utenti del web a non soffermarsi sull’aspetto estetico e sui tatuaggi che ha scelto di fare.

Francesco Monte: la vita da single dopo Cecilia e Paola

Dopo Cecilia e dopo la fine della storia con Paola Di Benedetto, Monte pare si stia godendo a pieno le prime settimane da single. Seppur il ragazzo continui a non apparire in tv, non si fa altro che parlare di lui e delle sue relazioni d’amore. In questi ultimi giorni si è anche visto finire al centro dell’attenzione nel corso della diretta del Grande Fratello di Barbara d’Urso.