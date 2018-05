Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sentono ancora? Le parole di Paola Di Benedetto

Francesco Monte non ha ancora dimenticato Cecilia Rodriguez. Parola di Paola Di Benedetto che, dopo l’Isola dei Famosi, ha annunciato la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne. E nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Madre Natura ha insinuato un dubbio che sta facendo chiacchierare tutti gli appassionati di gossip. La Di Benedetto non ha infatti escluso la possibilità che Francesco e la sorella di Belen siano ancora oggi in contatto nonostante la presenza di Ignazio Moser nella vita di Cecilia. E sì, perché se Paola e Monte si sono detti addio dopo poche settimane, sembra procedere a gonfie vele la relazione tra Cecilia e Ignazio che, tra l’altro, sono già andati a convivere.

Paola Di Benedetto e quella dichiarazione sospetta su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Le risulta se Monte ha più sentito Cecilia Rodriguez? Questa è la domanda che il giornalista di Chi ha posto a Paola Di Benedetto. Pronta la risposta della modella vicentina: “Non metto la mano sul fuoco. Come ho detto, mancano troppi pezzi a un puzzle che stavo costruendo solo io, da sola! Ma sono fatta così. Il mio cuore corre sempre veloce e non cambierò mai”. Dunque, Francesco e Cecilia sono ancora in contatto? La Rodriguez ha inviato all’ex fidanzato un messaggio dopo l’Isola dei Famosi, quando il ragazzo è stato costretto a lasciare l’Honduras per via del canna-gate. Ci sono stati altri contatti subito dopo?

Le parole di Francesco Monte sulla rottura con Cecilia Rodriguez

Intanto, proprio qualche giorno fa, Francesco è tornato a parlare su Instagram dell’addio a Cecilia Rodriguez. Un addio che ha devastato il tarantino, che non si aspettava una svolta del genere nel rapporto con la sud americana. A chi lo ha accusato di essere stato troppo freddo nel confronto con Cechu al Grande Fratello Vip, Monte ha così replicato: “Dimmi tu con la morte dentro che emozioni vuoi trasparire… più dello shock che ti investe come un treno… cosa pretendevate? Le scenate in piazza? Sempre facile a parlare ma viverle è un’altra cosa”.