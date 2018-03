Francesco Monte rivede Paola Di Benedetto: il primo incontro non sarà all’Isola dei Famosi

Francesco Monte è pronto a rivedere Paola Di Benedetto dopo la conoscenza interrotta all’Isola dei Famosi per colpa del canna-gate. I due però non si incontreranno in studio a Milano bensì in un altro luogo. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha infatti deciso di non prendere più parte alle puntate presentate da Alessia Marcuzzi, con la collaborazione degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Dunque, dove Monte rivedrà la bella Madre Natura? Secondo quanto rivelato da Alfonso Signorini a Casa Signorini i due hanno fissato già un incontro in macchina. “Così potranno infrattarsi meglio!” ha scherzato il direttore di Chi. L’incontro tra i due non avverrà prima di lunedì: Paola, come da contratto, è blindata dalla produzione del reality show e non può vedere nessuno prima dell’arrivo in studio.

Le ultime parole di Francesco Monte su Madre Natura

“Cecilia è stata la storia più importante della mia vita. Paola spero che lo diventi. Le premesse ci sono tutte e aggiungo: se l’invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l’avrebbe” ha fatto sapere Francesco Monte a Uomini e Donne Magazine, il nuovo giornale della storica trasmissione di Canale 5 dove il tarantino tiene una rubrica sull’amore. Sulla rivista l’ex di Teresanna Pugliese è tornato pure a parlare del tradimento della sorella di Belen al Grande Fratello Vip. “Come ci si rialza dopo un tradimento? Guardando in faccia la realtà. Non avendo paura di affrontare i fantasmi del passato. Piangere è da coraggiosi e non da perdenti. Io ho pianto quando sono caduto. E oggi, come te, spero di rialzarmi” ha confidato Francesco.