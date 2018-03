Francesco Monte e Paola dopo l’Isola: esclusivo gossip a Mattino 5

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, prima notte insieme dopo l’Isola dei Famosi: la rivelazione a Mattino 5

I fan dell’Isola dei Famosi sono curiosi di scoprire come andrà a finire tra Francesco Monte e Paola. I due ex naufraghi del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi si sono avvicinati davvero molto nel corso delle prime settimane in Honduras. A causa del ritorno del giovane ragazzo, la conoscenza con la Di Benedetto è stata bruscamente interrotta. In ogni caso, anche la meravigliosa Madre Nauta di Ciao Darwin è tornata in Italia. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez le ha fatto recapitare delle rosse rosse in diretta tv, per poi scriverle il suo numero di telefono su un bigliettino. La ragazza si è mostrata a dir poco entusiasta. Ma cosa è accaduto subito dopo la puntata in onda Lunedì 12 Marzo 2018?! A Mattino 5 la grande rivelazione.

Isola dei Famosi, Francesco e Paola insieme anche in Italia: gossip a Mattino 5

Il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha regalato ai telespettatori di Mattino 5 una grande chicca di gossip. Nel numero di Spy in edicola da domani, 16 Marzo 2018, verranno pubblicati degli esclusivi scatti che ritraggono Monte e la Di Benedetto insieme dopo la diretta dell’Isola dei Famosi. Da quanto viene raccontato dall’opinionista di Federica Panicucci, Francesco è andato a prendere Paola dopo la puntata, per poi recarsi entrambi nello stesso albergo. Senza dubbio, i due ex naufraghi hanno avuto modo di parlare, raccontarsi e confrontarsi su ciò che è accaduto e su ciò che potrebbe magari accadere in futuro.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola: ultime news

Insomma, i due giovani hanno mantenuta la promessa data. Anche dopo il ritorno dall’Honduras, Monte e la Di Benedetto hanno deciso di portare avanti la loro conoscenza e capire meglio cosa potrebbe esserci tra loro in futuro. I fan incrociano le dita e sperano di veder nascere una bellissima storia d’amore. Senza dubbio, l’ex naufrago ha voglia di innamorarsi nuovamente e di avere al suo fianco una donna che le voglia realmente bene.