Francesco Monte e Paola Di Benedetto andranno a Temptation Island? La dichiarazione

Dopo la breve apparizione all’Isola dei Famosi, Francesco Monte potrebbe approdare presto in un’altra isola. Quella delle tentazioni, quella di Temptation Island. Insieme alla nuova fidanzata Paola Di Benedetto, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato contattato, a quanto pare, per la prossima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Ma Francesco e Paola avrebbero più di qualche riserva sul format, visto che il rischio di lasciarsi è piuttosto alto. Interpellata da Spy sulla questione, la Madre Natura di Ciao Darwin si è limitata a dire: “Se mio papà è geloso, io lo sono di più. Oggi dico che non lo so se accetterei”. I due stanno dunque prendendo tempo per capire come evolverà il loro rapporto?

Paola Di Benedetto non teme il confronto con Cecilia Rodriguez

Tra l’altro non è la prima volta che si parla di un’eventuale partecipazione di Francesco Monte a Temptation Island. Già gli scorsi anni si parlava di Monte e Cecilia Rodriguez nel cast ma i due hanno sempre preferito dedicarsi ad altro. Tanto che la sorella di Belen ha già escluso un coinvolgimento nella trasmissione con il nuovo fidanzato Ignazio Moser. E a proposito di Cecilia, Paola Di Benedetto non teme confronti. “Lei appartiene al passato di Francesco. I sentimenti tra di loro si sono spenti. Che cosa dovrei temere? Nulla: io e lui siamo andati oltre voltando pagina insieme”, ha puntualizzato la modella vicentina.

Le probabili coppie della nuova edizione di Temptation Island

Secondo le indiscrezioni che circolano da settimane, per la nuova edizione di Temptation Island sono stati contattati anche Luca Onestini e Ivana Mrazova e Paolo Crivellin e Angela Calorisi di Uomini e Donne. Chi sbarcherà sull’Isola delle tentazioni? Lo scopriremo a breve… il programma partirà ufficialmente tra la fine di giugno e l’inizio di luglio!