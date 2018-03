Francesco Monte e Paola: la storia è finta? Madre Natura zittisce tutti

Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno insieme per finta? Madre Natura mette a tacere le malelingue

Continua a far parlare la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sbocciata all’Isola dei Famosi, la relazione va avanti sebbene più di qualcuno sia scettico sulla natura di questo sentimento. Sono molti, infatti, a ritenere questo rapporto costruito a tavolino, magari per distogliere l’attenzione dal canna-gate che ha travolto l’ex di Cecilia Rodriguez. Ma Madre Natura ci ha tenuto a ribadire che insieme all’ex tronista di Uomini e Donne non sta prendendo in giro il pubblico italiano. Il loro legame è vero e sincero e sta crescendo sempre più, giorno dopo giorno.

Le nuove dichiarazioni di Paola Di Benedetto su Francesco Monte

“Non è una storia pilotata” ha assicurato Paola Di Benedetto a Domenica Live. “Appena sono ritornata in Italia ci siamo rivisti e ora la storia prosegue” ha aggiunto Madre Natura di Ciao Darwin. E a chi l’ha accusata di non aver mai parlato di Francesco Monte quando il giovane è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi, Paola ha così replicato: “Io ho sempre parlato molto di lui, anche nei confessionali. Ho chiesto più volte di parlare con lui al telefono. Se non è stato fatto vedere in tv non è colpa mia”. Proprio di recente Paola ha svelato su Instagram che non tutto quello che avviene in Honduras viene poi mostrato nei vari daytime di Canale 5.

Paola Di Benedetto ha svelato su Instagram i segreti dell’Isola dei Famosi

“Assicuro che io e Rosa non passavamo le nostre giornate a sparlare degli altri. Ma quei pochi minuti in cui lo facevamo arrivavano le telecamere, perché quello è materiale da mandare in onda. Le mie giornate come quelle di Rosa sull’Isola sono state fatte di tanto altro. Non pensate che quello che vedete a casa corrisponde a verità assoluta” ha spiegato Paola Di Benedetto su Instagram a proposito della sua amicizia con Rosa Perrotta.