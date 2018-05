Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno ancora insieme: ecco per quali motivi sono in crisi

È un periodo difficile per Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Nonostante Madre Natura abbia rilasciato un’intervista nella quale ribadisce di essere molto presa dalla storia d’amore con l’ex tronista, i due sono ufficialmente in crisi. A farlo sapere è Verissimo, con un servizio firmato da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore tv che ben conosce la coppia. E che nel programma di Silvia Toffanin ha finalmente svelato i motivi della crisi che starebbe allontanando Francesco e Paola. Motivi che sarebbero principalmente due e che coinvolgerebbe due persone in particolare: Matteo Gentili, ex fidanzato della Di Benedetto e attualmente concorrente del Grande Fratello, e Marco Ferri, ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Matteo Gentili e Marco Ferri nella crisi tra Paola e Francesco

Stando a quanto svelato da Verissimo, Francesco Monte non avrebbe apprezzato l’incontro che Paola Di Benedetto ha avuto con l’ex fidanzato Matteo Gentili al Grande Fratello. Madre Natura è infatti entrata nella Casa di Cinecittà per avere un confronto televisivo con il calciatore, con il quale ha avuto una storia d’amore durata quattro anni. Un incontro che non sarebbe andato proprio giù a Monte, che mal avrebbe digerito il gesto della fidanzata. Ma non è finita qui: ad allontanare Francesco e Paola ci sarebbe pure Marco Ferri. Amico di entrambi, il figlio di Riccardo Ferri si sarebbe avvicinato troppo alla Di Benedetto, scatenando così la gelosia dell’ex di Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte preferisce la strada del silenzio

Sarà vero? Per ora Francesco Monte preferisce la strada del silenzio: non ha mai commentato i gossip sulla sua relazione con Paola, ma da tempo non appare in sua compagnia. La Di Benedetto, dal canto suo, si è limitata a dire che questo “è un periodo un po’ così”. Riusciranno a superare questo periodo di maretta o la coppia scoppierà definitivamente?