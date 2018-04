Francesco Monte e Paola Di Benedetto: ‘Business’? Madre Natura spiega la storia, perde le staffe e di fatto pare confermare la presenza al GF per affrontare il suo ex

Nelle ultime ore Paola Di Benedetto è tornata al centro del gossip. La miccia che ha riacceso i riflettori su Madre Natura e la sua love story con Francesco Monte è stata l’entrata al Grande Fratello di Matteo Gentili, ex fidanzato della naufraga dell’Isola dei Famosi. Lo sportivo ha infatti affermato di essersi sentito tradito. Il fatto ha aizzato di nuovo le voci che vorrebbero la neo coppia di naufraghi insieme solo per le luci della ribalta e la notorietà. In sintesi per business. Ed è proprio l’abuso del termine anglosassone che ha fatto infuriare la Di Benedetto che nelle ultime ore ha scritto un post molto duro sulla vicenda. Tra le righe inoltre pare esserci la conferma di un imminente faccia a faccia al GF tra lei e il suo ex.

Paola Di Benedetto: “Sono stufa di leggere la parola business affiancata al mio nome; è troppo”. La conferma della presenza al GF?

“Sono arcistufa di leggere la parola business affiancata al mio nome – si legge nell’ultima Stories di Instagram di Paola di Benedetto – Quando è troppo è troppo. Valuto molto bene ogni proposta che mi viene fatta e se accetto è perché ritengo sia giusta per me e sottolineo per me”. Nonostante la modella non accenni al faccia a faccia con l’ex Marco Gentili, che dovrebbe avvenire nella prossima puntata del GF, sembra lecito pensare che con ‘proposta‘ e ‘se accetto‘ la showgirl si riferisca proprio al futuro faccia a faccia con l’ex (ne abbiamo scritto qui). “Se avete imparato un minimo a conoscermi -prosegue – sapete che sono una persona che non si mette a fare teatrini. Prima di giudicarmi e sparare sentenze, aspettate“.

Madre Natura sulla storia con Francesco Monte: “Non permetto a nessuno di insinuare qualcosa”

Dopo aver replicato alle critiche riguardanti ‘business e teatrini’, la Di Benedetto è passata a difendere con i denti la storia d’amore che sta vivendo con Francesco Monte: “Per quanto riguarda la mia attuale storia, non permetto a nessuno, e dico nessuno, di insinuare qualcosa. Questo rapporto lo proteggerò sempre a prescindere da tutto quello che dirà la gente”. Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello, quando con ogni probabilità la modella si ritroverà a un face to face con il suo ex Matteo Gentili per chiarire una volta per tutte una situazione che continua a partorire polemiche e pettegolezzi.