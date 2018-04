Francesco Monte, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero incontrarsi presto in TV: ecco il programma che potrebbe farli riunire

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non stanno più insieme da mesi ormai, eppure gli occhi dei più curiosi continuano ad essere puntati su di loro. Le loro storie d’amore (lei con Ignazio Moser e lui con Paola Di Benedetto) vanno a gonfie vele se i due ex si ritrovassero a lavorare insieme in TV? Come riportato dal settimanale Chi, infatti, Monte e Paola Di Benedetto insieme a Cecilia e Ignazio sarebbero tra i possibili concorrenti di Temptation Island Vip. Se entrambe le coppie dovessero accettare la proposta di Maria De Filippi questo, in pratica, vorrebbe dire vederli partecipare insieme allo stesso programma, e questo si che sarebbe un colpo di scena!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip? Tra i possibili concorrenti spuntano anche Monte e Paola Di Benedetto

Come è possibile leggere nella rubrica Chicche di Gossip di Chi: “A luglio in Sardegna la produzione di Maria De Filippi girerà 4 puntate di Temptation Island Vip”. Nello stesso paragrafetto, inoltre, è stato scritto anche: “Possibili concorrenti: Francesco Monte e Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser”. Sia chiaro, al momento, queste restano solo delle supposizioni e nulla di ufficiale è stato ancora confermato dalla produzione della trasmissione. Ma se, alla fine, entrambe le coppie venissero scelte per partecipare alla prossima edizione del programma?

Temptation Island Vip: Francesco Monte e Paola Di Benedetto ci stanno pensando

Nell’ultimo periodo molto si è parlato della partecipazione delle due coppie a Temptation Island Vip. Se, tuttavia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno più volte provato a smentire queste voci, diversa è stata invece la presa di posizione di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sembrerebbe infatti che i due abbiano delle riserve a riguardo. Alla rivista Spy l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha infatti dichiarato: “Oggi dico che non lo so se accetterei”.