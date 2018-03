By

Francesco Monte torna in tv per raccontare la sua verità sul canna-gate all’Isola dei famosi. Ecco quando e dove sarà in onda.

Francesco Monte torna in tv al Maurizio Costanzo Show, ecco quando andrà in onda l’ospitata

Francesco Monte sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo primaverile del Maurizio Costanzo Show. Inizialmente la messa in onda era prevista per giovedì 8 marzo ma la partenza è slittata di una settimana e, dunque, solo il 15 in seconda serata l’ex tronista dirà a Maurizio Costanzo la sua versione dei fatti su quanto accaduto nel reality show di Canale 5, sul ritiro dal gioco e sulle dichiarazioni di Eva Henger.

Accanto a lui ci sarà il padre Angelo. Lo rivela Chi nelle “chicche di gossip”.

Francesco Monte e l’ultima intervista in tv a Verissimo: “All’Isola fumavo solo tabacco”

Monte (a parte i “disturbi” di Striscia la notizia e Le Iene) si è raccontato per l’ultima volta in tv a Verissimo del 10 febbraio.

In quell’occasione disse a Silvia Toffanin: ““Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni. È stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social”.

Quindi confidà: “Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia. Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso”.

Eva Henger a riprova della fondatezza della sua accusa aveva tirato in ballo un fermo immagine in cui Francesco era ritratto mentre fumata. Commentando l’immagine Monte ci tenne a specificare: “Io fumo il tabacco per cui ‘rollo’ le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa”.

Eva Henger a Verissimo: “Dire la verità non è un reato, fumare canne sì”

Anche Eva Henger fu ospite a Verissimo di sabato 10 febbraio. Ovviamente in un blocco diverso rispetto a quello che vide protagonista Monte.

Lei affermò: “Dire la verità può essere con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è”.