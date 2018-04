Isola dei Famosi, Francesco Monte nuovo taglio di capelli: l’ex naufrago cambia look

Di Francesco Monte in questi ultimi mesi si è parlato è discusso tanto. La fine della relazione con Cecilia Rodriguez, la partecipazione all’Isola dei Famosi e lo scandalo canna – gate sono stati tutti argomenti che lo hanno visto protagonista indiscusso. Oggi, però, Francesco Monte sembra essere pronto a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita insieme a Paola Di Benedetto. Con l’ex naufraga conosciuta in Honduras, infatti, Monte ha ritrovato la serenità. E cosa se non un nuovo taglio di capelli può meglio raccontare questa sua voglia di voltare pagina?

Francesco Monte ci da un taglio: dopo l’Isola dei Famosi un nuovo look per lui

Dal suo arrivo a Uomini e Donne fino alle più recenti comparse televisive Francesco Monte è sempre riuscito a conquistare il pubblico da casa con la sua bellezza e il suo fascino. Il nuovo taglio di capelli, però, piacerà alle sue fan? Certo è che, ad onor del vero, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi poco ha stravolto il suo aspetto. Dalla stories pubblicata su Instagram, infatti, Monte sfoggia un ciuffo all’insù, più chiaro del solito (forse schiarito dai colpi di sole), ma nessun cambiamento drastico insomma.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: l’ex Madre Natura preoccupata per lui

Ospite di Federica Panicucci stamane Paola Di Benedetto è stata inviata a Mattino Cinque a parlare del suo ex, Matteo Gentili concorrente del GF 15. Nella Casa più spiata d’Italia, infatti, il ragazzo ha già più volte parlato di lei e questo, ad oggi, molto preoccupa Paola. Il motivo di questo suo stato d’animo? L’ex Madre Natura al momento vorrebbe solo viversi tranquillamente la sua storia con Francesco Monte, per questo andare in TV a parlare del suo ex la farebbe sentire a disagio.