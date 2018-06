Francesco Monte cambia di nuovo look ai capelli: “Ritorno alle origini”

Francesco Monte cambia di nuovo colore ai capelli: il video dove mostra il nuovo look ai fan

Francesco Monte dice addio al biondo platino e ritorna al colore naturale. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, come mostrato pochi minuti fa su Instagram, ha deciso di dire addio alla chioma dorata. La novità, ovviamente, è stata subito condivisa da Monte con i propri follower che, grazie ai video postati su stories, hanno potuto assistere in diretta al cambio look o, come lo ha definito l’ex naufrago stesso, al suo “Ritorno alle origini”. Quelli che nei giorni scorsi hanno più volte detto di non amare molto Francesco Monte in versione biondo platino oggi, quindi, saranno molto contenti di apprendere la notizia.

Francesco Monte dice addio al biondo platino: il video condiviso sui social dove si mostra ai fan

Allegro e sorridente Francesco Monte, insieme all’hair stylist che ha curato il suo nuovo look, ha deciso di pubblicare su Instagram un video dove si mostra in tutta la sua bellezza. L’ex tronista ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha chiesto poi alle persone che lo seguono se questa decisione di tornare al suo colore naturale facesse loro piacere (ovviamente però per conoscere il responso del mondo del web dobbiamo aspettare). Certo è che, biondo platino o no, è davvero difficile non apprezzare l’aspetto estetico di Francesco Monte.

Uomini e Donne: dopo Francesco Monte anche Claudio Sona si fa biondo platino

Dopo Francesco Monte, anche Claudio Sona ha deciso di cambiare drasticamente look e di varare verso il biondo platino in questi giorni. Come è successo con l’ex di Cecilia Rodriguez, però, anche i fan del veronese si sono divisi sulla questione. C’è stato infatti chi molto ha apprezzato l’audacia mostrata dall’ex tronista e chi, invece, ancora oggi sembrerebbe non essere molto convinto di questa scelta.