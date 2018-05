Francesco Monte non segue più Paola Di Benedetto su Instagram: e lei?

Francesco Monte è più che mai convinto della scelta fatta su Paola Di Benedetto. Dopo aver mollato l’ex compagna dell’Isola dei Famosi, il bel tarantino ha deciso di non seguirla neppure più su Instagram. Un piccolo gesto che, nell’era dei social network, vuol dire tanto. Francesco, a quanto pare, non è minimamente interessato alle attività giornaliere di Madre Natura. Un duro colpo da digerire per Paola, che già a Verissimo ha confidato che il rapporto con Francesco si è raffreddato parecchio dopo la fine della loro breve storia d’amore. “Ci sentiamo ogni tanto per lavoro ed è freddo e distaccato nei miei confronti”, ha confidato la Di Benedetto a Silvia Toffanin. Ma non è finita qui: almeno fino ad oggi, Paola continua a seguire Francesco sui social network. È dunque ancora interessata al giovane?

Paola Di Benedetto continua a seguire Francesco Monte ma non l’ex fidanzato Matteo Gentili

Su Instagram Paola Di Benedetto continua a seguire Francesco Monte ma non l’ex fidanzato Matteo Gentili, con il quale la storia è finita dopo quattro anni insieme. La modella vicentina non vuole più sapere niente del calciatore e in più di un’occasione ha pubblicamente lanciato delle frecciatine nei suoi confronti. “Dovrebbe ringraziarmi. È al Grande Fratello grazie a me”, ha sentenziato Paola. Intanto, anche Francesco Monte ha unfollowato tutta la famiglia Rodriguez, eccezion fatta per Belen.

Francesco Monte non segue più Cecilia Rodriguez su Instagram

Da mesi Francesco Monte non segue più su Instagram Cecilia, così come il fratello Jeremias e i genitori Veronica e Gustavo. L’unica che continua a seguire – e alla quale lascia pure qualche like – è Belen Rdoriguez.