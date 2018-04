Il lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi: le dichiarazioni di Paola Di Benedetto a Casa Signorini

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi. A rivelarlo la stessa Madre Natura di Ciao Darwin a Casa Signorini. La modella vicentina è contenta di questo rapporto, nato a poco a poco in Honduras e consacrato poi in Italia. Ma cosa sta facendo Monte dopo l’uscita prematura dal reality show di Canale 5? Alla domanda di Alfonso Signorini, Paola ha così risposto: “Lui vuole fare l’attore, sta continuando a studiare e sta facendo tanti provini“. Dunque, dopo l’apparizione in Furore 2 accanto a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe presto sbarcare in qualche altro progetto televisivo o cinematografico.

Recitazione e serate in discoteca: Francesco Monte non resta con le mani in mano

Oltre a continuare a studiare recitazione e a sostenere provini, Francesco Monte sta facendo pure tante serate su e giù per l’Italia. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è il personaggio più richiesto da discoteche e locali dallo scorso novembre, da quando la sorella di Belen lo ha mollato al Grande Fratello Vip. E il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi dopo le accuse di Eva Henger non ha minimamente fermato la popolarità di Francesco che, al contrario, è aumentata ancora di più. Inoltre, dopo tanta sofferenza, Monte ha ritrovato l’amore. La storia con Paola si fa sempre più seria anche se entrambi ci vanno con i piedi di piombo.

Amore a gonfie vele tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi

“Non conviviamo ancora. Ci dividiamo tra Milano, dove vivo io, e Roma, dove vive lui. Quando possiamo facciamo anche qualche serata insieme”, ha spiegato Paola Di Benedetto a Casa Signorini.