Francesco Monte e Eva Henger, pace fatta? La foto insieme

Francesco Monte e Eva Henger, pace al Maurizio Costanzo Show? La foto apparsa sui social

È dalla seconda settimana dell’Isola dei Famosi che non si fa altro che parlare del canna-gate. La querelle tra Francesco Monte e Eva Henger ha riempito i salotti di tutti i talk-show di Canale 5 per circa due mesi. In tanti avrebbero voluto che la questione si chiudesse con una pace definitiva, eppure i diretti interessati non sembravano essere disposti a fare alcun passo indietro. Dopo tante polemiche, il chiarimento potrebbe finalmente essere arrivato. Il Maurizio Costanzo Show ha riaperto i battenti e per la prima puntata è stato invitato proprio l’ex naufrago. Di fronte a tale notizia, la Henger ha chiesto di poter partecipare per avere finalmente un confronto con il giovane. E così, i due si sono rincontrati proprio nel salotto di Costanzo.

Isola dei Famosi, Francesco Monte e Eva Henger: il confronto è arrivato, è finalmente pace?

Ormai non interessa quasi più a nessuno se Monte abbia fumato o meno all’Isola dei Famosi. I fan del reality-show vorrebbero solo che tale parentesi si chiudesse una volta per tutte. A quanto pare, dai primi indizi social sembra che la pace sia finalmente arrivata. Gabriele Parpiglia ha pubblicato sulle sue storie di Instagram uno scatto ripreso proprio dalla registrazione del Maurizio Costanzo Show. Il noto giornalista di Chi mostra ai followers un Francesco ed una Eva sorridenti mentre scattano una fotografia insieme. Con loro, anche i simpaticissimi Pio e Amedeo di Emigratis. Che sia anche grazie ai due pugliesi che gli ex naufraghi siano riusciti a trovare un punto di incontro?!?!?

Francesco Monte e Eva Henger insieme e sorridenti: la foto che scatena i fan

Insomma, non ci resta che attendere la messa in onda del Maurizio Costanzo Show per capire cosa sia accaduto tra Monte e la Henger. Senza dubbio, la svolta è arrivata…. si spera solo che sia positiva. Intanto, Parpiglia scrive: “Succede anche questo domani sera su Canale 5.”