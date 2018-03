Maurizio Costanzo Show: Francesco Monte ed Eva Henger ospiti della prima puntata del 22 marzo?

Francesco Monte ed Eva Henger saranno insieme al Maurizio Costanzo Show. A darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della prima puntata, che Mediaset trasmetterà giovedì 22 marzo 2018 in seconda serata su Canale5 (ore 23.30 circa). Ecco, infatti, cosa scrive il popolare portale curato da Alfonso Signorini, che ogni tanto regala ai fans dei reality show del Biscione succosi retroscena e anticipazioni: “Il momento tanto atteso è arrivato? (…) Dopo il discusso “canna-gate” i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi si ritroveranno nello stesso studio televisivo. Faranno pace?“. Domanda lecita, anche perché, se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un primo, vero confronto tra i due ex isolani, dopo che l’indimenticato tronista di Uomini e Donne da Maria De Filippi si è dovuto ritirare dal reality show di Canale5 in seguito alle accuse di aver fumato marijuana in Honduras.

Cosa faranno Eva Henger e Francesco Monte faccia a faccia al Maurizio Costanzo Show 2018?

Dunque, viene spontaneo chiederselo: cosa faranno Francesco Monte ed Eva Henger, se entrambi saranno ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2018? Nel frattempo che si decidano le varie sorti, sabato scorso Monte è stato ospite a Verissimo e, di fronte alla Toffanin, ha sostenuto in prima persona che forse non ci sia più tanto da dire sulla vicenda; tant’è legittimo il suo punto di vista che, nell’ultimo periodo, l’ex tronista ha anche preferito rifiutare altre ospitate televisive sia in studio all’Isola dei Famosi sia dalla D’Urso, a Pomeriggio5 e Domenica Live. Dal canto suo, dopo vari fuori-onda a Striscia la notizia e tante ospitate tv d’urso-centriche, in questi giorni la Henger ha anche fatto sapere che in TV non sta più andando tanto, perché, a quanto pare, qualcuno a Mediaset vorrebbe evitare di parlare ancora del “canna-gate”.

Francesco Monte ed Eva Henger fanno pace? Il “canna-gate” de L’Isola dei Famosi 2018 “si chiude” da Costanzo?

Intanto, il “giallo” continua: non soltanto perché al momento non è chiaro se effettivamente Francesco Monte abbia già dato mandato ai suoi legali di querelare Eva Henger – per la rivelazione che la showgirl fece in diretta tv a L’Isola dei famosi, quando disse davanti a quasi 5 milioni di telespettatori che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe “portato la droga in trasmissione” – , ma anche perché un po’ di tempo fa un tentativo di ravvicinamento tra i due c’è già stato, grazie a due degli inviati de Le Iene che, con una telefonata, hanno tentato di far seppellire l’ascia di guerra ad almeno uno dei due. Insomma, l’attenzione è tutta rivolta verso la novità delle novità: Monte ed Henger faranno pace? E se sì, la questione del “canna-gate” all’Isola dei Famosi 2018 si potrà considerare definitivamente chiusa?