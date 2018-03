Gabriele Parpiglia: “Francesco Monte e Henger insieme al Costanzo Show? Eva ha detto ‘ci voglio andare anch’io'”

La recente ospitata al Maurizio Costanzo Show di Eva Henger e Francesco Monte, con tanto di foto comune che apparentemente aveva fatto presagire a una pace, ha fatto aizzare diverse voci di figure vicine a L’Isola dei Famosi e al Cannagate. Tante opinioni, ma poche testimonianze di chi la vicenda l’ha vista da vicino. Ecco allora che Gabriele Parpiglia, autore del reality show, nelle ultime ore ha vuotato il sacco, spiegando come realmente sono andate le cose. Il giornalista inoltre, ospite da Emanuela Gentilin a Le ultime dall’Isola, ha fornito altri dettagli sulle dinamiche che stanno segnando la trasmissione in onda su Canale 5. Andiamo a scoprire quanto ha dichiarato.

Eva Henger al Costanzo Show, parla l’autore dell’Isola dei Famosi: “Ha chiesto a Striscia la Notizia”

“Francesco Monte era già previsto come ospite insieme al papà Angelo”, spiega Parpiglia che poi aggiunge che si trattava di un’ospitata al Costanzo Show volta a raccontare soprattutto chi è Monte a telecamere spente. “Nel senso – prosegue l’autore – è un ragazzo che ha perso la mamma da poco, come ha vissuto questo periodo di caos ovunque”. Parpiglia continua nel raccontare il retroscena: “E’ uscita la notizia che Monte sarebbe stato ospite ed Eva ha detto ‘Ci voglio andare anche io!‘. Ha chiesto a Striscia La Notizia di essere ospite del Maurizio Costanzo Show e ben venga, anche perché Monte e la Henger non si incontravano dall’accusa in Honduras”. Il selfie che poi è uscito in cui sono comparsi insieme sorridenti è stato opera del duo comico Pio e Amedeo. Nessuna pace però tra i due, nonostante lo scatto.

Parpiglia: “Eva e Monte mai amici”

Sulla questione della pace apparente tra Monte e la Henger si era pronunciata anche Mara Venier, con toni non proprio leggeri. L’argomento ha fatto tornare Parpiglia sulla vicenda: “Io non credo che mai Eva Henger e Francesco Monte diventeranno amici, né durante la puntata c’è stata la grande pace, però vederli insieme in una foto mentre sorridono, mi fa piacere”. L’autore inoltre ha speso un paio di commenti sulla polemica nata tra Craig Warwick e Franco Terlizzi: “Io credo che sia impossibile litigare con Franco, è una persona troppo genuina, secondo me non si sono capiti e basta. Si chiariranno quando usciranno!”.