Francesco Monte e Elena Morali stanno insieme? Spuntano le foto su Spy ma lei smentisce

Archiviata la storia d’amore con Paola Di Benedetto, il gossip torna ad occuparsi di Francesco Monte. Secondo il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 25 maggio, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe instaurato nell’ultimo periodo un bel legame con Elena Morali. I due si sarebbero avvicinati molto dopo la fine dell’Isola dei Famosi. La prova più evidente? La modella ha preso parte alle due feste di compleanno di Francesco: quella a Milano e quella a Taranto. Inoltre, stando a quanto si legge sulla rivista edita da Mondadori, la Morali non sarebbe più in buoni rapporti con Madre Natura, che ha tra l’altro confessato a Verissimo di soffrire ancora per la fine della relazione con Monte. Dunque Elena Morali e Francesco Monte stanno insieme? Nelle ultime ore l’ex de La Pupa e il Secchione ha detto la sua su Instagram, dove è sempre molto attiva.

Elena Morali commenta sui social network il gossip su Francesco Monte

“Esiste anche solo amicizia tra uomo e donna”, ha scritto Elena Morali in una storia di Instagram. La giovane non ha fatto nomi ma è chiaro il riferimento al pettegolezzo che circola su di lei e Francesco Monte. Quest’ultimo, invece, non ha proferito parola: è forse più interessato ad altro? Del resto l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha mai dato troppa importanza al gossip e ha sempre preferito parlare solo in caso di estrema necessità. Intanto nelle ultime ore è apparso sospetto un post pubblicato da Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto commenta la presunta storia tra Francesco e Elena?

Appena si è diffusa la notizia di una probabile storia d’amore tra Elena Morali e Francesco Monte, Paola Di Benedetto ha postato un suo selfie su Instagram con la scritta “No comment”. Che sia riferito proprio all’ex fidanzato (che ha smesso di seguirla sui social network) e alla sua amica? Si attendono sviluppi…