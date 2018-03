Francesco Monte: “Ecco perché ho tagliato i capelli prima dell’Isola”

Francesco Monte si svela: il vero motivo per cui ha tagliato i capelli prima di andare all’Isola dei Famosi

Francesco Monte è sempre bello. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è di una bellezza indescrivibile. Qualsiasi look scelga, il giovane ragazzo ha sempre un certo fascino. Non a caso, la stessa Cecilia Rodriguez rivelò nella Casa del Grande Fratello Vip che il suo ex fidanzato ha dei lineamenti praticamente perfetti. Le telespettatrici di Uomini e Donne si sono innamorate di lui sin dalla sua prima apparizione televisiva. Dopo esserci abituati per anni a vederlo con i capelli un po’ lunghi, il bel Monte ha voluto darci un taglio. In ogni caso, la scelta dell’uomo non è stata particolarmente approvata da tutti i suoi fan. Anche se alla fine continua ad essere super apprezzato e desiderato da tutte.

Uomini e Donne, Francesco Monte spiega ai fan perché ha tagliato i capelli: l’incredibile motivo

Anche questa settimana, Francesco Monte ha dedicato del tempo ai suoi fan attraverso la rubrica ‘La Posta del Cuore’ del nuovo magazine di Uomini e Donne. L’ex tronista ha risposto anche ad un gruppo di ragazze che hanno chiesto il motivo per cui ha tagliato i capelli, rivelando di preferirlo prima. A quanto pare, anche Monte si è lasciato trasportare dalla comune convinzione che quando una persona ha intenzione di cambiare vita deve, per prima cosa, tagliare i capelli. “Il taglio coincideva con la mia partenza all’Isola e la mia ripartenza personale dopo la fine della storia d’amore precedente.”

Francesco Monte: l’ultima rivelazione sul nuovo taglio di capelli

Francesco ha poi svelato un altro particolare dettaglio. “… Però comanda il pubblico. Se non vi piaccio, non li taglierò più e ascolterò il vostro consiglio…..!” Insomma, l’ex naufrago dell’Isola ha deciso di seguire il consiglio delle sue fan e si farà ricrescere i capelli, contenti?! Intanto, il ragazzo si trova nuovamente al centro dell’attenzione a causa del rapporto nato con Paola Di Benedetto. I due sono infatti stati paparazzati dal settimanale Spy.