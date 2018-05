Francesco Monte contro Matteo Gentili: l’ex tronista è arrabbiato

Francesco Monte attacca Matteo Gentili nell’ultima intervista al settimanale Chi

A Francesco Monte non sono piaciute le ultime dichiarazioni di Matteo Gentili al Grande Fratello. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha insinuato di sapere già della fine della storia tra Monte e Madre Natura. Una dichiarazione andata in onda durante la diretta del reality show e poi replicata in un video da Striscia la notizia. Un sospetto che all’ex tronista di Uomini e Donne non è proprio andato giù, come confidato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. Quando il giornalista ha fatto presente che Monte è ancora una volta protagonista di riflesso di un programma tv, il tarantino ha così replicato: “Le sembra normale che mandino in onda un audio in cui Matteo Gentili dice: “Mi hanno riferito che Francesco e Paola si sarebbero lasciati”, lasciando credere che noi due abbiamo giocato con i sentimenti del pubblico? Ma per favore!”.

Le parole di Francesco Monte su Matteo Gentili

Francesco Monte ha poi aggiunto: “Se io fossi stato a casa a guardare il GF forse a quel punto avrei pensato: “Bè, Francesco e Paola sono stati davvero poco insieme, magari era tutta una farsa. Ma la realtà è un’altra. Come puoi baciare una persona per finta, andare a Vicenza da lei, o far venire lei a Taranto…Sarei stato un falso, un bravissimo attore. E sarei stato un infame se avessi portato avanti la storia, in fondo mi conveniva perché le coppie televisive sono amate. Ma preferisco guardarmi allo specchio senza vergogna”.

Perché Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati?

Ma perché Francesco e Paola non stanno più insieme? È stato Monte a chiudere la relazione: col tempo ha capito di non provare un reale sentimento per la modella.