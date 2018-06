Francesco Monte, con Paola Di Benedetto rapporti congelati, ci sarebbe la nuova fiamma: la modella conosciuta a Ibiza. Il gossip di Spy

Tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto l’amore è durato poco. I due ex naufraghi dell’ultima Isola dei Famosi, proprio sul più bello, in rampa di lancio su una storia che già stava facendo sognare i loro fan, si sono detti addio. Per l’ex tronista non era vero amore. I due oggi, affidandoci al noto settimanale Spy, avrebbero congelato tutti i rapporti. Il magazine però dice qualcosa in più: l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe già una nuova fiamma. L’incontro che avrebbe fatto scoccare la scintilla passionale si sarebbe consumato sull’isola più rovente dell’estate, Ibiza. Madre Natura invece, archiviata non senza qualche rimpianto la storia con il pugliese, ha dovuto confrontarsi con una domanda su un altro suo ex molto chiacchierato in questo periodo: Matteo Gentili.

Ibizia, l’isola più rovente dell’estate: “Francesco sembrerebbe che in terra spagnola abbia già una nuova compagna”

“Lui (Monte, ndr) ha smesso di seguirla (Paola Di Benedetto, ndr) sui social e sembrerebbe che a Ibiza abbia già una nuova compagna” scrive Spy. La rivista aggiunge altro a proposito del possibile nuovo legame: “Una modella al momento dall’identità ignota”. Dunque non sarebbe Sara Affi Fella come qualcuno aveva mormorato dopo che i due, proprio sull’isola iberica, erano stati visti assieme (rapporto amichevole ha precisato lo stesso Monte). Con Paola Di Benedetto invece non ci sarebbero più stati contatti dopo l’addio. Madre Natura intanto, sempre sul settimanale Spy, ha dovuto fronteggiare la domanda su Matteo Gentili e la sua attuale fidanzata Alessia Prete. Cosa avrà detto? Nulla, perché ha preferito non commentare la vita sentimentale di Matteo con cui non ha più avuto incontri dopo quello arcinoto nella Casa del Grande Fratello.

Paola Di Benedetto e Pierpaolo Pretelli paparazzati insieme

Ma le novità sentimentali e i relativi gossip non mancano neppure per Madre Natura. Archiviata la storia con Monte ora sembra essere corteggiata da Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di Striscia la notizia e la modella vicentina sono stati paparazzati sempre da Spy durante un’uscita tete-a-tete. A quanto pare i due non sono ancora fidanzati ma l’interesse di lui pare assai forte. Lei prima di impegnarsi di nuovo in amore viste anche le delusioni recenti, sembra volerci andare con i piedi di piombo ma… mai dire mai.