Francesco Arca, è nato il secondo figlio: Irene Capuano ha partorito

Francesco Arca e Irene Capuano genitori per la seconda volta: è nato Brando Maria

L’annuncio della seconda gravidanza di Irene Capuano aveva sorpreso tutti. Francesco Arca e la sua compagna sono diventati genitori per la seconda volta. È nato il piccolo Brando Maria. La loro prima figlia desiderava avere un fratellino e i suoi genitori hanno cercato di accontentarla il prima possibile. L’annuncio della nascita del bambino arriva direttamente dal papà. Sul profilo social dell’attore è infatti apparso un dolcissimo scatto. Ancora in ospedale, Francesco e Irene si mostrano felici dopo il parto. Il bebè pesa quattro chili e tutto è andato per il meglio. Senza dubio, anche la bellissima Maria Sole ne sarà entusiasta.

Sui social, Francesco scrive: “Il parto è andato bene, adesso mi devo riposare! Benvenuto Brando Maria, 4kg di maschio italiano!” Nonostante la foto sia stata scattata subito dopo il parto, la Capuano appare in forma smagliante e dal suo viso traspare moltissima felicità! Noi di GossipeTV facciamo i nostri più sinceri auguri alla bellissima coppia!