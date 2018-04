Francesca Cipriani a Verissimo confessa: “Tradita e malmenata dal mio ex”

Francesca Cipriani spiazza tutti a Verissimo: “Ho avuto un compagno violento”

Francesca Cipriani è stata sicuramente uno dei protagonisti più simpatici dell’Isola dei Famosi. Molti l’hanno addirittura definita la vincitrice morale di questa edizione. A Verissimo, tuttavia, la Cipriani ha portato in studio una parte inedita di sé. Ai microfoni di Silvia Toffanin, infatti, Francesca ha raccontato alcuni episodi che hanno spiazzato i presenti in studio. Da bambina è stata presa di mira dai bulli e da ragazza, a soli 19 anni, l’ex pupa è stata pure vittima di molestie. Come se non bastasse, inoltre, la Cipriani ha anche dichiarato in TV di aver avuto un compagno violento. Una persona che, in passato, ha cercato di annientarla fisicamente e psicologicamente.

Verissimo, la confessione di Francesca Cipriani: “Io tradita e malmenata”

Dietro la sua personalità allegra ed esuberante Francesca Cipriani nasconde tante insicurezze e fragilità. Il motivo? Nella sua vita l’ex pupa ha dovuto fare i conti con diversi momenti bui e complessi. La separazione dei genitori, il bullismo, gli abusi del suo ex datore di lavoro e, per ultimo, un compagno violento e senza scrupoli. “Non sono molto fortunata in amore” ha esordito dicendo la Cipriani “Tradita, malmenata… Ho avuto un compagno che era abbastanza violento … usava le mani”. Una confessione questa che ha lasciato a bocca aperta la Toffanin che, incredula, ha ascoltato il racconto inedito della sua ospite.

Francesca Cipriani, il passato buio dell’ex pupa: “Mi stavano convincendo che io non valessi nulla”

Oggi Francesca Cipriani sorride alla vita per dimostrare al mondo e a chi in passato l’ha voluta abbattere di essere più forte dell’odio con cui ha dovuto fare i conti. “Mi stavano convincendo che io non valessi nulla” ha infatti affermato l’ex pupa a Verissimo ma, adesso, le cose sono diverse e lei, del suo sorriso, ne ha fatto la sua arma migliore.