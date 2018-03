Francesca Cipriani sotto accusa all’Isola: naufraghi molto arrabbiati

Isola dei Famosi, Francesca Cipriani troppo pigra? La reazione degli altri naufraghi

All’Isola dei Famosi pare tirare una brutta aria. I naufraghi sono studi della pigrizia di Francesca Cipriani. Dopo poco più di cinquanta giorni dal loro arrivo in Honduras, i concorrenti del reality-show si sono confrontati sull’atteggiamento della simpatica bionda nei confronti delle faccende quotidiane. A quanto pare, non c’è una persona che non abbia notato come la showgirl ami trascorrere le sue giornate sulla spiaggia a prendere il sole. In ogni caso, Alessia Mancini, Bianca, Gaspare e il resto del gruppo hanno parlato di tale problema solo quando la ragazza si è allontanata da Playa Dos per alcuni accertamenti medici. Durante il dibattito, infatti, Jonathan Kashanian ha preso le difese della simpatica es esuberante bionda.

Francesca Cipriani non fa nulla sull’Isola dei Famosi? Naufraghi stanchi

Tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno mostrato di essere d’accordo riguardo all’atteggiamento un po’ troppo pigro di Francesca. In ogni caso, Jonathan ha invitati i suoi compagni di avventura a parlarne con la diretta interessata. Nelle settimane scorse, l’uomo perse la pazienza contro la Cipriani che non faceva altro che lamentarsi. Da quando i due si sono confrontati, tra la showgirl e Kashanian non sembrano esserci più problemi. Anche Bianca Atzei ha rivelato che da quando ha provato a parlare con la ragazza le cose sono un po’ migliorate. In ogni caso, gli altri concorrenti non riesco a capire se la soubrette faccia finta di non capire o se davvero non si renda conto di nulla.

Isola dei Famosi, Francesca Cipriani: tutti i concorrenti contro la naufraga

Non appena Francesca è tornata su Playa Dos, nessuno sembra averle parlato del problema di cui si è tanto discusso in sua assenza. La Cipriani ha poi provato a cucinare il riso per tutti, ma una volta venuto a piovere ha smesso e si è riparata sotto la capanna. E così, ancora una volta, è stata Alessia Mancini a preparare il pranzo sotto la pioggia riparandosi da un solo k-way.