Francesca Cipriani ha riportato un danno psichico dopo l’operazione ai glutei

Francesca Cipriani rifatta: dopo l’intervento al sedere ha subito un danno psichico

Francesca Cipriani ha riportato un danno psichico del 6 per cento a causa delle protesi ai glutei. A farlo sapere la madre Rita, che al settimanale Nuovo Tv ha raccontato del lungo calvario passato dalla figlia qualche anno fa. La naufraga dell’Isola dei Famosi si è sottoposta nel 2010 ad un intervento chirurgico per rifare il sedere ma l’operazione non è andata nel migliore dei modi. Un chirurgo ha cercato di mettere le protesi sotto il muscolo ma non ci è riuscito e gliel’ha lacerato. Successivamente ha deciso di inserirle sotto pelle ma si vedevano, scendevano e facevano male quando Francesca si sedeva. Queste complicazioni hanno creato un danno psichico nella Cipriani, che non ha potuto mostrarsi per oltre un anno. Un grave problema per una persona che lavora nel mondo dello spettacolo e che ha dovuto richiedere pure un risarcimento economico per quanto accaduto.

Il fondoschiena di Francesca Cipriani è stato rifatto

“Francesca ha dovuto togliere le protesi. Un famoso chirurgo plastico milanese le ha presentato un suo collega sudamericano che ha inventato una tecnica di incisione tra i due glutei: senza altre cicatrici, mette le protesi sotto il muscolo. Prima il medico l’ha dovuto ricucire: 200 punti di sutura per parte! Poi mia figli ha aspettato un anno prima di rimettere le protesi per far cicatrizzare bene i tessuti” ha raccontato la madre di Francesca Cipriani. “Per lei è stato un vero trauma e per questo le hanno riconosciuto un danno psichico. Dopo due anni è stata risarcita dei suoi risparmi, i 60 mila euro che aveva messo da parte per farsi un bel sederino: li ha rimessi in banca” ha aggiunto la signora Rita.

Francesca Cipriani non vuole più rifarsi il sedere

Dopo questa brutta disavventura, Francesca Cipriani non vuole più ritoccare il suo lato B. “Si sente bene così” ha assicurato la madre Rita.