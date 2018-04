Isola dei Famosi, Francesca Cipriani in lacrime: il motivo? Ha paura di non diventare mai mamma

Al chiarimento tra Jonathan e Amaurys oggi, come mostrato durante il day time, ha assistito anche Francesca Cipriani. A farla scoppiare in lacrime, però, sarebbero state proprio le parole usate dallo sportivo. Peréz, infatti, ha più volte ribadito che, a prescindere da come vada questa esperienza, la sua più grande vittoria nella vita rimane sempre la sua famiglia. Ad Amaurys, infatti, di essere il prossimo vincitore dell’Isola dei Famosi non importa, questo perché una volta finito tutto gli basterà tornare a casa dai suoi figli. Le sue dichiarazioni, allora, hanno fatto commuovere i presenti (ovvero Francesca e Jonathan) i quali, entrambi, in diverse occasioni hanno più volte ribadito di avere il desiderio di diventare genitori.

Francesca Cipriani piange disperata all’Isola dei Famosi: vuole avere preso un bambino

Quanto affermato da Amaurys sull’importanza della famiglia e dei figli molto ha colpito Jonathan e Francesca. Se la reazione del primo, però, è stata più contenuta lo stesso, ad onor del vero, non si può dire dell’ex pupa. La Cipriani, infatti, sull’argomento figli e maternità è scoppiata a piangere disperata e, anche se consolata dagli altri naufraghi, a stento comunque è riuscita a trattenere le lacrime. La ragazza, poi, ha rivelato il motivo del suo pianto: la sua paura più grande, infatti, rimane quella cioè di non riuscire a diventare mamma. Una volta calmatasi, inoltre, in un confessionale ha dichiarato: “Mi auguro di trovare la persona giusta e di fare una bella bella famiglia”.

Isola dei Famosi: dopo il pianto Francesca Cipriani si consola facendo un bagno senza veli

Questi ultimi giorni saranno dei momenti sicuramente carichi di tante emozioni per i naufraghi arrivati alla finale dell’Isola dei Famosi. Dopo aver aperto il suo cuore, infatti, Francesca Cipriani ha poi deciso di liberarsi delle sue paure facendo un bagno senza costume addosso. La naufraga, poi, ha anche invitato gli altri a farlo ma, di fatto, solo Bianca Atzei (anche lei senza veli) l’ha seguita in acqua. Questa non è la prima volta che succede all’Isola, già in passato altri concorrenti si erano privati dei loro vestiti davanti alle telecamere. Una cosa è certa però, almeno in questa edizione, questa sarà l’ultima volta che capita.