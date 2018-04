Finale Isola dei Famosi: Francesca Cipriani ha pianto dietro le quinte, lo ha rivelato Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5

Una finale dell’Isola dei Famosi impegnativa per Francesca Cipriani. La quarta classificata dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 ha pianto dietro le quinte del programma prima di entrare nello studio per l’intervista con Alessia Marcuzzi. A svelarlo è stata Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5, in collegamento con Barbara d’Urso. Cosa è successo alla spumeggiante Cipri? Come raccontato da Vladimir, Francesca non voleva scendere le scale struccata e vestita da naufraga. Dopo aver perso al televoto con il vincitore Nino Formicola, la vulcanica Pupa è corsa a truccarsi per apparire al meglio davanti al pubblico della trasmissione. Ma la produzione si è mostrata subito contraria e ha chiesto alla giovane di struccarsi immediatamente.

Isola dei Famosi: Francesca Cipriani costretta a struccarsi alla finale

“La produzione dell’Isola dei Famosi ha imposto a Francesca di scendere le scale da naufraga e la Cipriani è stata costretta a struccarsi. Mentre lo faceva ha pianto”, ha confidato Vladimir Luxuria, presente alla finale del programma che conosce molto bene. L’ex parlamentare ha infatti vinto tempo fa il reality show e lo scorso anno ha rivestito il ruolo di opinionista. Al momento Francesca Cipriani non ha commentato l’accaduto: la sua prima intervista in tv dopo la lunga avventura in Honduras sarà sabato 21 aprile nel salotto di Verissimo. Insieme a lei ci saranno tutti gli altri naufraghi dell’edizione appena conclusa.

Francesca Cipriani ha ottenuto il quarto posto all’Isola dei Famosi

Durante la finale dell’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani ha ottenuto il quarto posto. Prima ha battuto l’amico Jonathan, poi è stata sconfitta da Nino Formicola. Francesca e Nino sono finiti al televoto dopo che non hanno superato una prova fisica, quella del labirinto. Nonostante non sia salita sul podio, la Cipriani ha conquistato un gran numero di telespettatori e a detta di Barbara d’Urso è la vincitrice morale di quest’edizione dell’Isola dei Famosi.