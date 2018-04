Francesca Cipriani dopo l’Isola dei Famosi pronta a rimettersi in gioco in TV: il nuovo programma insieme alla Gialappa’s band

Questo è davvero un momento d’oro per Francesca Cipriani. Dopo l’Isola dei Famosi, infatti, l’ex pupa bionda è riuscita a rilanciare la propria immagine in TV, riscuotendo un grande successo tra i propri fan e il pubblico da casa. Stando alle ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, inoltre, sembrerebbe che la Cipriani sia al momento corteggiata da diverse reti televisive. Tante le proposte lavorative che starebbero arrivando infatti in queste settimane a Francesca dopo l’Isola. Tra queste, nello specifico, starebbe prendendo sempre più forma un nuovo programma insieme alla Gialappa’s Band che, prossimamente, potrebbe riportare l’ex naufraga sul piccolo schermo.

Francesca Cipriani, nuovi progetti dopo l’Isola: spunta anche la collaborazione con Lemme

Per Francesca Cipriani, da molti sarebbe stata definita la vincitrice morale dell’Isola dei Famosi, “Fioccano offerte e proposte professionali da ogni dove” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip. Nell’ultimo numero di Oggi, inoltre, è stato anche riportato: “Il progetto più appetibile sarebbe quello di un programma nuovo con la Gialappa’s Band”. Tra le proposte messe sul tavolo delle trattazioni della Cipriani, inoltre, spunta anche Alberico Lemme. Francesca, infatti, “Sta decidendo se diventare o meno la nuova testimonial del controverso farmacista – dietologo”. Queste, però, al momento rimangono solo delle indiscrezioni. L’ex naufraga infatti niente ha ancora detto o confermato al riguardo.

Francesca Cipriani: quello che sogna dopo l’Isola dei Famosi

La scorsa settimana, intanto, Francesca Cipriani in un’intervista rilasciata al settimanale Spy aveva dichiarato di avere un sogno in particolare: quello di condurre un programma per bambini. Per farlo sarebbe pronta a modificare il proprio look e a proporsi diversamente. Lavorare con la Gialappa’s Band però, bisogna riconoscerlo, sarebbe comunque un gran bel traguardo per la Cipriani che, in questo modo, porterebbe in TV il personaggio che tanto ha fatto sorridere il pubblico dell’Isola dei Famosi.