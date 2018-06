Francesca Cipriani vuole diventare tronista di Uomini e Donne

Francesca Cipriani tronista a Uomini e Donne: l’appello a Maria De Filippi

Dopo l’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani sogna di fare la tronista. A 33 anni l’ex concorrente del Grande Fratello non è ancora riuscita a trovare il grande amore e spera così di riuscirci alla corte di Maria De Filippi. Per questo ha fatto un appello pubblico alla conduttrice tramite il settimanale Nuovo Tv. “Maria, mi auguro che almeno tu possa aiutarmi”, ha detto la Cipri, che fa fatica a conoscere l’anima gemella. Dopo aver conosciuto Rosa Perrotta in Honduras ha capito che il Trono Classico può rivelarsi l’opportunità giusta per trovare l’amore. “Quando ero all’Isola, Rosa mi ha raccontato che si è innamorata di Pietro Tartaglione a Uomini e Donne e che si sposerà con lui. È la prova che il programma ti dà la possibilità di incontrare l’anima gemella”, ha sottolineato Francesca.

Uomini e Donne: Francesca Cipriani avverte già i corteggiatori

Maria De Filippi accoglierà la richiesta di Francesca Cipriani? Nel frattempo la giovane Pupa ha già messo in guardia i suoi potenziali corteggiatori: “Chiarisco subito ai corteggiatori che si dovessero presentare davanti al trono che da loro vorrei qualcosa da mangiare, anziché le rose. Arrivano da tutta Italia e io sono una buongustaia”. Ma qual è l’uomo ideale di Francesca? La Cipriani sogna una persona rispettosa, con tanta gioia di vivere e appassionata di animali. “Cerco un uomo per bene, gentile, cortese e simpatico”, ha puntualizzato l’opinionista di Barbara d’Urso.