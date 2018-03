Chi è il fidanzato segreto di Francesca Cipriani? Parla l’amico a Pomeriggio 5

Fidanzato segreto per Francesca Cipriani. O almeno così si sussurra nel mondo del gossip. A lanciare la notizia è stata Novella 2000, che ha parlato di un imprenditore piuttosto ricco che coprirebbe di regali la prorompente naufraga dell’Isola dei Famosi. Eppure l’ex concorrente del Grande Fratello si è più volte dichiarata single e in cerca del grande amore in Honduras… qual è la verità? A chiarire la faccenda ci ha pensato Nicola, un amico di Francesca, a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso – che negli ultimi anni ha invitato spesso la Cipriani a ricoprire il ruolo di opinionista – il giovani ha puntualizzato che l’amica è libera come l’aria. Tutti i pettegolezzi sulla vita privata della bionda abruzzese sono del tutto infondati.

Cosa ha detto l’amico di Francesca Cipriani a Pomeriggio 5

“Non è vero niente. Si parla di un imprenditore ma lei non frequenta nessuno” ha chiarito Nicola a Pomeriggio 5. Dunque, come già ribadito all’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani è single e in cerca di un uomo con il quale mettere su famiglia. Come confidato a Giucas Casella, l’ex de La Pupa e il Secchione sogna di avere un figlio. Un desiderio non facile per la Cipry, che non riesce a trovare facilmente la persona giusta. L’ultima storia di Francesca risale a qualche anno fa, più precisamente al 2016, quando ha frequentato – seppur brevemente – Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini.

Francesca Cipriani vuol diventare mamma al più presto

Francesca Cipriani è piuttosto sfortunata in amore, come svelato dalla diretta interessata: “Sono sfortunata in amore. Me ne capita una dietro l’altra. Non ne posso più. Troppi casini anche nelle storie precedenti che ho avuto” ha confidato in una vecchia intervista al settimanale Oggi.